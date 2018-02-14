С появлением младенца в доме количество его вещей, игрушек и предметов мебели растет в геометрической прогрессии, а в семейном бюджете возникает новая — и довольно внушительная — статья расходов. И хотя с начала 2018 года новорожденным москвичам дарят коробку с приданым, список детских покупок меньше не становится. The Village выяснил, что нужно купить обязательно, какие товары будут стоять без дела, а какие, по мнению врачей, опасны для новорожденных.

Татьяна Буцкая педиатр, основательница Центра «Выбор родителей» Конкретно ребенку — а не его маме с папой для удовлетворения родительских амбиций — с рождения необходим весьма скромный набор простых вещей. У меня не было задачи рассказать об абсолютно всех товарах для новорожденных, поэтому самые распространенные покупки для младенцев я объединила в три группы: предметы маст-хэв, сомнительные или бесполезные товары и вредные или опасные вещи.

Однозначно да

Увлажнитель воздуха

Центральное отопление в городских квартирах работает в общей сложности больше семи месяцев в году. Пересушенный воздух с недостатком кислорода часто приводит к проблемам с дыхательной системой и кожным заболеваниям. Поэтому хороший увлажнитель — одна из первых необходимых покупок для дома с младенцем. Лучше выбирать модели с дополнительными опциями — ионизацией и очищением воздуха.

Автокресло

Это гаджет, который вы должны начать использовать раньше коляски и даже кроватки. Во многих странах маму с новорожденным просто не выпишут из роддома без специального автокресла. Это крайне важно для безопасности ребенка. Поэтому подумайте, прежде чем покупать к выписке красивый конверт — уложить в нем ребенка в автокресло не получится. Либо позаботьтесь о том, чтобы в конверте были предусмотрены специальные вырезы.

Коляска

Возможно, это приобретение кажется очевидным. Тем не менее в последнее время среди молодых родителей наблюдается тенденция использовать автокресло, установленное на шасси, вместо полноценной коляски. Важно знать, что автокресло сконструировано так, чтобы максимально обезопасить ребенка во время коротких поездок, но никак не предусмотрено для длительных прогулок. Во-первых, в нем нет амортизации. Это значит, что все вибрации от асфальта, земли и кочек будут амортизировать нежный позвоночник и голова малыша. Во-вторых, ребенку вредно долгое время находиться в той позе, которую он принимает в автокресле. Поэтому хорошая коляска в первые месяцы необходима.

Детское постельное белье

Производство детского постельного белья регламентируется ГОСТом: оно более мягкое и экологичное, гипоаллергенное, не содержит токсичных красок и соединений. Также у него отсутствуют опасные декоративные элементы, такие как пуговицы, разные шнурочки и завязочки. Краску на ткань для детского белья наносят специальным методом, который не позволяет ей контактировать с кожей малыша, если тот описался или вспотел.

Возможно, но не обязательно

Конверт на выписку из роддома

Выше я уже упомянула, что в таком конверте ребенка невозможно уложить в автокресло. Это значит, что конверт послужит 10–15 минут, чтобы сфотографироваться всей семьей на крыльце роддома и дойти до машины, а стоит он прилично. Поэтому лучше выбирать модели конвертов со специальными прорезями для ремней автокресла либо конверты-одеяла, которые действительно функциональны.

Накопитель подгузников (утилизатор)

Основной минус заключается в необходимости покупки сменных кассет для утилизации подгузников. Также, судя по отзывам покупателей, запах зачастую все же просачивается наружу. В итоге накопитель нередко превращается в обычное, но дорогое мусорное ведро на кухне.

Косметические средства для ребенка

Среднестатистический здоровый ребенок, не имеющий особых проблем с кожей, до года нуждается в минимуме косметики. В то же время необъятный ассортимент пенок, шампуней, гелей для подмывания, мыла, кремов и присыпок на полках супермаркетов стимулирует родителей к покупке этих товаров — в данном случае предложение рождает спрос. Крем под подгузник, к примеру, нужен далеко не всем детям: при покупке надо отталкиваться от степени чувствительности кожи ребенка и правильности подобранных подгузников. Максимум, что нужно здоровому ребенку до полугода-года, — это солнцезащитный и морозозащитный крем, средство для мытья попы и влажные салфетки на случай смены подгузника в отсутствие воды.

Кокон для сна

Кокон был изобретен для недоношенных детей: имитируя утробу, он положительно влияет на их развитие. Вопрос в том, зачем это изобретение остальным детям? Стоит ли имитировать утробу для полугодовалого ребенка? Он уже должен адаптироваться к новому миру. У детских ортопедов вызывает споры однообразная поза, в которой ребенок располагается в коконе. К тому же многие родители пренебрегают рекомендациями производителей коконов по времени нахождения малыша в этом устройстве, оставляя ребенка в нем на более длительное время, чем это предусмотрено в инструкции.

Шезлонг и манеж

Манежи, похоже, уходят в прошлое: многие родители сегодня устанавливают в квартире специальные ворота или ограничители пространства — и это однозначно комфортнее для ребенка, чем пребывание в манеже. В свою очередь, шезлонг — это просто развлечение. Если он есть — хорошо, нет — укачать или временно оставить ребенка можно и в автокресле, например.

Ни в коем случае

Ходунки и прыгунки

В Канаде вообще запрещены и ходунки, и прыгунки. В России к прыгункам более мягкое отношение. Почему ходунки вредны? В них ребенок неправильно ставит ногу, висит, перекошен, не учится ориентироваться в пространстве, не чувствует свое тело, ходит на носочках.

Плавательный круг на шею

Такой предмет представляет опасность, если в ванне мало воды и ребенок достает ногами до дна. Тогда воздействие на шею ребенка увеличивается: она вытягивается наверх, а это совсем не хорошо для малыша. Кроме этого, есть риск, что ребенок перевернется в круге. Такое случалось, когда родители, доверив малыша кругу, оставляли его на некоторое время в ванной одного.

Балдахины и бортики на кроватку

Эти товары запрещены в Европе, но пользуются невероятным спросом у российских мам, которые считают, что бортики берегут ребенка от сквозняков и ударов о прутья кроватки, а балдахин защищает от насекомых летом, пыли и просто создает уютное гнездышко. На самом деле бортики и балдахины повышают риск случайного удушения ребенка. Бортики особенно опасны для младенцев, которые еще не умеют переворачиваться и держать голову, а балдахины — для детей с четырех-шести месяцев. Младенец может случайно уткнуться носом в объемный бортик или запутаться в балдахине. В Европе разрешены только сетчатые бортики, пропускающие воздух.

Многофункциональные развивающие игрушки

Те самые, которые одновременно издают звуки, мерцают разноцветными огнями, содержат элементы разных форм и текстур — настоящий взрыв мозга. Такая игрушка нисколько не полезна, а, наоборот, вредна, потому что не дает ребенку учиться концентрировать внимание из-за обилия внешних раздражителей. Лучше выбирать игрушки с одним-двумя стимулами, где акцент сделан либо на цветах, либо на формах, либо на звуках. Также лучше избегать игрушек, в которых остается мало места для проявления собственной фантазии. И еще важно понимать, что никакая игрушка не заменит взаимодействия ребенка со взрослым. Суперигрушка не будет работать и развивать, если оставить малыша с ней наедине.

Фотографии: обложка, 2 — matka_Wariatka — stock.adobe.com, 1 — draw05 — stock.adobe.com, 3 — frizza — stock.adobe.com