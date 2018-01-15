Сама идея коробки, которую заимствовали в Финляндии, нам очень понравилась! Коробка сделана из плотного двойного картона, внутри она такого же бело-голубого цвета, как и снаружи. На дне коробки есть матрасик толщиной сантиметров пять и простынка для него на резинках, также в наборе — байковое одеяло. Думаю, оно лучше, чем синтетическое, которое не дышит. Коробку можно использовать для сна малыша месяцев до трех точно (а то и больше, если ребенок некрупный). Если кроватку не успели купить, собрать, привезти, коробка, как и съемная люлька от коляски, будет хорошей заменой, на мой взгляд.

Одежда российского производства приятных расцветок (все вещи нейтральных цветов) и хорошего качества. Очень здорово, что положили три размера: 52-й, 62-й и 68-й. Еще есть теплые пеленки — четыре-шесть штук. Весь текстиль с наклейками с информацией: производитель, размер, материал и так далее. Я в восторге от комбинезона-трансформера — как раз хотела его покупать. Можно сделать мешок, можно разделить на две ножки. Подстежка из овчины отстегивается, то есть комбез можно использовать и зимой, и осенью/весной. Единственное, мы не попали с цветом: комбинезон нам достался розовый. Хотелось бы и тут нейтральные цвета, конечно: белый, желтый, зеленый, например.

В косметику входит крем под подгузник, присыпка, шампунь и гель для купания — все Babyline. Постоянно их продукты не беру, но знаю, что производитель хороший. Я лично присыпкой не пользовалась ни с первым ребенком, ни сейчас, но знаю, что для многих она актуальна. Порадовало, что это не пробники, а обычный объем. Приятно, что в коробку положили такие каждодневные мелочи, как влажные салфетки, ватные диски и ушные палочки с ограничителем. Есть также памперсы на размер от двух до пяти килограммов Helen Harper, но я лично ими не пользуюсь: пробовала со старшим — не понравились. Еще из набора — электронный термометр, погремушка, соска, прорезыватель для зубов, полотенце-уголок с варежкой и градусник для воды. Кстати, как тренер по плаванию я очень рада, что в наборе нет круга на шею для купания — все-таки это очень неоднозначная вещь, которую можно использовать с большими оговорками.

Думаю, что такая коробка — просто отличная идея. Действительно снимается головная боль с приобретением необходимых вещей и других мелочей. А учитывая, что москвичи тоже люди с разным достатком, это приданое позволяет сэкономить значительную сумму денег. Очень радостно было, что подарок вручали и тем, кто родил в 2017-м, а выписывался уже в 2018-м. И что вручали уже 1 января, а не как у нас бывает: не успели завезти, закончилось, не хватило и так далее.