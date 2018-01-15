ДетиЧто в коробке от мэра, которую дарят в московских роддомах?
Мамы рассказывают о содержимом и делятся своими впечатлениями
С 1 января всем новорожденным, мама или папа которых постоянно зарегистрированы в Москве, при выписке из роддома дарят большую коробку с детскими вещами и косметикой — почти как у финнов. The Village спросил у родителей и экспертов, насколько полезным оказался подарок и как они относятся к этой инициативе.
Кому дадут коробку от мэра?
Пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы
Инициатива вручать молодым родителям подарочные наборы для новорожденных москвичей принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину: он выступил с ней в конце 2017 года, а 29 декабря 2017 года было подписано соответствующее постановление. Чтобы понять, что будет в коробке, департамент труда и социальной защиты населения в течение декабря прошлого года проводил консультации с общественными организациями, родительским сообществом, экспертами в области материнства и детства, педиатрами. С учетом мнения специалистов был составлен список вещей первой необходимости, которые могут потребоваться малышу в первый год жизни.
Коробка сделана из плотного картона и не предназначена для использования в качестве кроватки для младенцев. Ее содержимое может несколько различаться по цветовой гамме. Но в дальнейшем цвет коробки и ее наполнение будут универсальными, а одежда — нейтральных оттенков. В подарочный набор вошли 44 предмета: верхняя и повседневная одежда, постельные принадлежности, средства личной гигиены, посуда для кормления и многое другое. Все вещи сертифицированы для детей.
Получить коробку могут граждане РФ, которые имеют новорожденного ребенка и зарегистрированы на территории Москвы. В этом случае один или оба родителя должны иметь постоянную регистрацию в Москве. Денежная компенсация при отказе родителей от получения подарочного набора не предусмотрена. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы совместно с департаментом здравоохранения города Москвы осуществляет обеспечение родильных домов подарочными наборами в соответствии с предполагаемым числом рожениц. В случае если количество новорожденных превысит планируемое, недостающие наборы оперативно доставят в медицинское учреждение. На данный момент в акушерских стационарах имеется достаточный запас подарочных наборов.
Какого качества вещи и какие бренды попали в список?
Дарья Калёнышева
инструктор по грудничковому плаванию
Сама идея коробки, которую заимствовали в Финляндии, нам очень понравилась! Коробка сделана из плотного двойного картона, внутри она такого же бело-голубого цвета, как и снаружи. На дне коробки есть матрасик толщиной сантиметров пять и простынка для него на резинках, также в наборе — байковое одеяло. Думаю, оно лучше, чем синтетическое, которое не дышит. Коробку можно использовать для сна малыша месяцев до трех точно (а то и больше, если ребенок некрупный). Если кроватку не успели купить, собрать, привезти, коробка, как и съемная люлька от коляски, будет хорошей заменой, на мой взгляд.
Одежда российского производства приятных расцветок (все вещи нейтральных цветов) и хорошего качества. Очень здорово, что положили три размера: 52-й, 62-й и 68-й. Еще есть теплые пеленки — четыре-шесть штук. Весь текстиль с наклейками с информацией: производитель, размер, материал и так далее. Я в восторге от комбинезона-трансформера — как раз хотела его покупать. Можно сделать мешок, можно разделить на две ножки. Подстежка из овчины отстегивается, то есть комбез можно использовать и зимой, и осенью/весной. Единственное, мы не попали с цветом: комбинезон нам достался розовый. Хотелось бы и тут нейтральные цвета, конечно: белый, желтый, зеленый, например.
В косметику входит крем под подгузник, присыпка, шампунь и гель для купания — все Babyline. Постоянно их продукты не беру, но знаю, что производитель хороший. Я лично присыпкой не пользовалась ни с первым ребенком, ни сейчас, но знаю, что для многих она актуальна. Порадовало, что это не пробники, а обычный объем. Приятно, что в коробку положили такие каждодневные мелочи, как влажные салфетки, ватные диски и ушные палочки с ограничителем. Есть также памперсы на размер от двух до пяти килограммов Helen Harper, но я лично ими не пользуюсь: пробовала со старшим — не понравились. Еще из набора — электронный термометр, погремушка, соска, прорезыватель для зубов, полотенце-уголок с варежкой и градусник для воды. Кстати, как тренер по плаванию я очень рада, что в наборе нет круга на шею для купания — все-таки это очень неоднозначная вещь, которую можно использовать с большими оговорками.
Думаю, что такая коробка — просто отличная идея. Действительно снимается головная боль с приобретением необходимых вещей и других мелочей. А учитывая, что москвичи тоже люди с разным достатком, это приданое позволяет сэкономить значительную сумму денег. Очень радостно было, что подарок вручали и тем, кто родил в 2017-м, а выписывался уже в 2018-м. И что вручали уже 1 января, а не как у нас бывает: не успели завезти, закончилось, не хватило и так далее.
Таисия Ефремова
мама двоих детей
30 декабря у нас родилась дочка, а 3 января мы поехали домой. Как москвичам, выписывающимся после 1 января, нам при выписке подарили коробку от Собянина. Она размером с большой семейный чемодан и весом килограммов шесть, не меньше. Нам ее выкатывали на тележке при выписке из роддома. Судя по размеру, ее можно использовать как кроватку на первое время, а дети постарше легко могут в ней прятаться. В комплекте есть матрасик и большое байковое одеяло, мягкое и плотное, лимонного цвета.
Приятно удивил набор для купания: полотенце с уголком, рукавичка-мочалка, гель для купания, шампунь, уточка-термометр для воды. Для ухода за новорожденным есть крем под подгузник и присыпка фирмы Babyline. Еще в коробке погремушка-котик марки «Круглыши», игрушка-прорезыватель с водой Canpol Babies и бутылочка Tommee Tippee на 150 миллилитров. Бутылочку удобно держать в руке, а соска — анатомической формы.
Также в наборе маленькие детские ножницы, расческа и щетка с приятной щетиной (все — Canpol Babies), по упаковке ватных палочек с ограничителем и ватных дисков, влажные салфетки Pamperino (80 штук), подгузники Newborn Helen Harper (24 штуки) — ни разу этой фирмой не пользовалась, не знаю, насколько они хороши; две клеенки для кроватки Canpol Babies (они многоразовые, а я больше люблю одноразовые) и силиконовая пустышка со скошенной соской Canpol Babies.
В комплекте много-много одежды: ползунки, боди с коротким рукавом, комбинезон-слип, боди с длинным рукавом, шапочка с завязками, шапочка без завязок на шесть-девять месяцев, слюнявчик, варежки-царапки и пинетки. Одежда российского производства, фирма «Рыжик». Состав — 100%-ный хлопок; цвета приятные, с веселым рисунком. Малышковая одежда со швами наружу, что очень важно для нежной кожи ребенка — приятно, что такую важную деталь учли. Далеко не в каждом магазине с одеждой для новорожденных встретишь одежду со швами наружу и комбинезоны с царапками. Производители детских товаров об этом почему-то часто забывают. Нужный размер мы сразу отсортировали и постирали.
Отдельно отмечу плюшевый демисезонный комбинезончик — нам достался белый с голубым. Бренд Papito, состав: верх — на 80 % хлопок и на 20 % — полиэстер, утеплитель — 100%-ный полиэстер. Я бы такой купила своему ребенку. Еще один комбинезон бренда Ruslаnd трансформируется в конвертик и может использоваться с рождения. Когда подрастет кроха, с помощью молний можно превратить конверт в полноценный комбезик с ножками, меховыми пинетками и рукавичками на резиночке — такая мелочь, а приятно. Внутри — искусственный мех для зимних прогулок, сшитый как отдельный костюмчик-комбез с мехом. Он пристегивается молниями к осеннему, основному комбезу.
Еще один супербонус — бесконтактный градусник. Это маст-хэв в доме, где есть маленькие дети. Мы намучились с традиционными со старшим сыном: ребенка не заставишь сидеть с градусником под мышкой. Сейчас мы вовсю пользуемся пеленками: в наборе были две хлопковых и три фланелевых. Последние — очень приятные, с удовольствием их использую.
Асюша Вавилова
мама двоих детей
Безусловно, коробка отличная, это замечательное подспорье для тех, кто не успел купить все необходимые вещи, или если роды начались настолько неожиданно, что времени на раздумья не было. Однако всегда есть но: в коробке для мальчика мы обнаружили только розовые вещи. Пришлось найти семью, для которой эти вещи стали спасением. Я судорожно выбрала все розовое и менее нужное и со спокойным сердцем отдала.
Если рассматривать вариант в качестве живых денег — да! Все же это немаленькая сумма, и полезного можно купить чуть больше исходя из собственных пожеланий.
Есть ли альтернативное решение?
Дарья Уткина
доула и психолог Tres Bebe
Меня очень удивила эта идея с коробкой. Если я правильно поняла, ее дарят всем москвичкам и нет варианта получить эквивалент в деньгах. Такое отсутствие выбора меня очень смущает. Когда я смотрю на вещи в коробке, то понимаю, что ни я, ни мамы, с которыми я работаю, скорее всего, не воспользуются ее содержимым. Дешевые памперсы, косметика, которая не нужна новорожденному, пустышка и бутылочка — что насчет кодекса ВОЗ и поддержки грудного вскармливания? В общем, у меня много вопросов к тому, как принималось решение создать именно такую коробку.
В финской коробке, которая стала прототипом московского подарка, собраны качественные вещи, и они стоят дороже, чем денежный эквивалент. Вероятно, потому что для брендов это отличная реклама, и они делают хорошие скидки для госзаказа.
Да, кому-то эта коробка пригодится. Но для многих это будут просто выброшенные деньги налогоплательщиков. Многие московские семьи выбирают роды по контракту и платят за них 100–150 тысяч рублей — просто чтобы рожать в комфортной обстановке с поддержкой мужа или индивидуальной акушерки. Опять же каждая пятая мама страдает от послеродовой депрессии, но ни скринингов, ни психологической поддержки для них нет. Мне кажется, было бы логичнее направить финансы на решение таких невидимых вопросов. Правда, для этого нужно было бы изучить клиентский опыт женщин, а это время и деньги. Проще подарить бессмысленную коробку.
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