Во вторник «Союзмультфильм» разместил в соцсетях продолжение легендарного советского мультфильма «Трое из Простоквашино». За сутки серия собрала 9 миллионов просмотров на странице киностудии во «ВКонтакте» и 6 миллионов в «Одноклассниках». Пилотный эпизод длится шесть минут, его посвятили Олегу Табакову, голосом которого говорит кот Матроскин в советском мультфильме. В новых сериях Матроскина озвучивает его сын, Антон Табаков.

The Village выяснил, как зрители отреагировали на новые голоса давно знакомых персонажей и прибавившего в весе Матроскина, стоило ли делать «Возвращение...» и, самое главное, понравился ли эпизод детям.

Текст: Мария Абросимова

Против

Андрей Макаров: Серия слишком ни о чем. По сути, она про то, что Матроскин с Шариком не справляются и вся семья Дяди Федора приезжает в Простоквашино, на этом конец. Мне было стыдненько за слитые шуточки про интернет, да и от современной атрибутики даже как-то глаз режет, но пока за это поругать не могу, событий толком не было, и трудно понять, останется тема бложиков и селфачей на уровне нескольких незаметных шуток за серию или превратится в полноценные эпизоды, и если превратится, как будет подана.

Разве что могу еще раз посоветовать снизить количество электроники на квадратный метр. В моменте с уехавшим Дядей Федором бумажная записка (или хотя бы сообщение в мессенджере) выглядела бы гораздо органичнее и рациональнее, чем запись видеоролика и написание фальшивой игры. Или вот, например, батя Дяди Федора включает навигатор, чтобы доехать до места, где они уже были несколько раз. Жиза, всегда до бабушки только с навигатором хожу. Да и вообще в деревне же действие происходит.

P. S. Зачем персонаж девочки и почему он озвучен на одном уровне с Масяней, которую делает один человек?

Александр Алферов: Халтура какая-то. Хронометраж можно было и увеличить, а то, что вышло, — сумбур. Ужасная рисовка кота, бесящие звуки ребенка, она как будто не живая. Над текстом и озвучкой совсем как будто не старались.

Леонид Дубов: Селфи, смайлики, хипстерский прикид Дяди Федора, Вера Павловна, ну серьезно? На кого это рассчитано? В общем, как обычно пытаются быть современными, но ничего не получается.

Наталия Флерко: Смотрели вместе с дочкой. После просмотра она сказала: «Поставь мне другого Дядю Федора. Ну, того, где мама на курорт собиралась». Впечатления смешанные. С одной стороны — ура, продолжение, с другой — согласна с комментариями выше: темп очень быстрый, много для одного раза словечек про интернет. А вот папа и мама понравились, плавно перешли из старого мультика в новые реалии.

Юрий Назаров: Голоса для озвучки — это вообще что-то с чем-то, они объективно не подходят половине персонажей. Шарик какой-то гоповатый, Матроскин гоповатый, Печкин в озвучке Охлобыстина — ну что это за убожество. Рисовка не пойми что: персонажи какие-то дерганые, неужели нельзя было найти нормальных аниматоров?

Понятно, что «Союзмультфильм» хочет поднять денег на уже раскрученной франшизе, но зачем лепить такую топорную поделку? Ведь можно же было сделать нормальную рисовку, поработать над сценарием, подобрать людей на озвучку — и отлично зашло бы. А так слепили очередных фиксиков, которые ни уму, ни сердцу.

Надежда Федотова: Скорость мультфильма ужасная, ничего не воспринимается из-за этого. В деревне в принципе не может быть такой скорости событий. И Матроскин должен говорить в два раза медленнее.

Ужасная Вера Павловна, которая сразу напомнила жуткую Машу (которая с медведем). Отвращение и отторжение полное. Маленького ребенка сразу рисуют как неуправляемого, невоспитуемого и неадекватного. И при этом наверняка будут пытаться по сюжету его сделать симпатичным и привлекательным, подсознательно формируя установку, что идиотизм — это норма поведения.

Вывод: отвратно все стало в нашем королевстве, которое когда-то было культурным и читающим.

Денис Калинин: А где деревенская простота? Доброта, спокойствие и беспечное детство? Где замечательная музыка Крылатова и голос Толкуновой? Надеюсь, Табаков не видел этот новодел. Если это проект для нынешних детей 5–12 лет, то он им не нужен на самом деле. У них мультиков завались разных. Этот проект нужен тем, чье детство прошло в 80–90-е, а им эти интернеты и ноутбуки в плане ностальгии по беспечному детству не нужны. Не нужно было вылезать из сугубо деревенской тематики. Совершенно бредово выглядит фраза Шарика «я в рекламной индустрии недавно».

Валерий Яковлев: Я расстроен. Сыну не буду показывать, несмотря на то что он обожает старые серии. Хорошо, что догадались без него сначала посмотреть. А как резали слух хипстеры, блогеры и другие современные, но краткосрочные тренды. Да и динамика просто зашкаливает, даже смотреть неприятно, отрисовка плохая. Какая-то белая полоса по контуру слева у всех предметов и героев. Рендер, что ли, не доделали? Не могу себя сдержать, получилось говно.

Олег Свидченко: Что понравилось: анимация выглядит хорошо, хоть и немного непривычно для «Простоквашино». Хорошие шутки, которые добавлены не потому, что надо, а потому что хорошо вписываются в сюжет и дополняют характеры персонажей.

Что не понравилось: слишком большой акцент на современности происходящего. Некоторые моменты просто выбиваются из общего тона повествования и выглядят искусственно и натянуто. Особенно это касается «а у нас другая почта есть, электронная». Надеюсь, что в последующих сериях не будет столь сильного акцента на этом.

Как уже говорили выше, слишком большая скорость повествования. Из-за этого просто некомфортно смотреть. Впрочем, тут тоже можно надеяться, что это было лишь для того, чтобы показать, что же изменилось с момента старого «Простоквашино».

Очень часто в современном кинематографе (и мультипликации в частности) сценаристы и художники не понимают в достаточной мере концепцию компьютерных игр, из-за чего рисуют машинки в два ряда, как на экране компьютера Дяди Федора. Это, конечно, мелочь, но бросается в глаза.

За

Зоя Пятикопова: Ругать все горазды. А если по делу, впечатление положительное. Красивые фоны, похвалите художников, пожалуйста. Анимация персонажей тоже хорошая, но в озвучку не всегда попадают, осторожнее с этим. Не уверена, что стоит делать такой прямой акцент на том, что у персонажей теперь куча современных гаджетов, в обычной жизни мы же так не выделяем то, что пользуемся компом и мобильником. Вот и они пусть просто пользуются, зрители и сами поймут, что теперь даже в Простоквашино интернеты завезли. Еще про озвучку — папу чу-у-уть эмоциональнее, пожалуйста, недотягивает. Шарику немного гопоты убавьте, серьезно, а то мне за Матроскина страшно. Оригинальный Шарик был простофилей, а не хулиганом. Печкин, Матроскин и мама хорошие! Дядя Федор тоже вполне, а вот малышке не стоит делать озвучку реальным криком младенца, очень выбивается.

В общем, удачи вам, вдохновения и хороших сценариев! Постарайтесь подавать сюжет естественно, оригинал был хорош именно своей непосредственностью, персонажи вели себя весьма достоверно, будь то жалобы мамы на то, что ей платья надеть некуда, или что бутерброд надо по-другому есть.

Виктор Рачек: А знаете, совсем неплохо! Я хорошо знаю предыдущее «Простоквашино» и скажу вам, что это ничем не хуже. Очень понравилось, как создатели адаптировали старых героев в новых реалиях. Сразу видно, что мультик отечественный, благодаря русским чертам в мультфильме (наши кастрюли, чай с сахаром, яблоки на столе, типичная русская квартира). То, что там кто-то возмущается насчет издевательства над классикой, — это ваша проблема! Я не вижу ничего плохого в возобновлении старого мультфильма (с незаконченным сюжетом) для молодой аудитории. Да и взрослым — детство вспомнить. Мне, наоборот, приятно, что наконец-то мне не придется смотреть это старье на Новый год, которое показывают из года в год. Уж лучше смотреть новую, улучшенную версию! Видна покадровая анимация (каждый кадр рисуется отдельно), приятная озвучка и вполне себе хороший сюжет для нашего времени. Думаю, что деткам будет приятно, если выйдет специальная новогодняя серия нового «Простоквашино» на Первом канале. «Союзмультфильм», вы молодцы!

Максим Тихонов: Хороший мультфильм. Нет смысла его сравнивать с классическим. Понятно, что раньше и трава была зеленее, и морды краснее. Это и не снималось в расчете на дядь и теть от 30 и старше (хотя есть смешные шутки для любого возраста), аудитория — современные дети с клиповым сознанием.

Наталия Михайлова: Да, мои ожидания не оправдались. Но сейчас дочке включила, восемь лет, она посмотрела с удовольствием. Ей понравилось. И про грустный смайлик и прочие шутки. Не мы целевая аудитория, потому нам и не нравится.

Алексей Покровский: Что касается мультфильма, то моему пятилетнему сыну и мне он очень понравился, смотрим уже раз 20-й. Уже носимся по квартире в кастрюле на голове и с половником, как Шарик. Повторяем шутки за Матроскина. Матроскин жжет! Хипстеры амбарные! Всем советую показать детям и собрать их комментарии. Мультфильм ориентирован в первую очередь на детей, а комментарии пишут одни взрослые, ориентируясь только на себя. Главное, чтоб детям нравилось!

Сергей Горин: В принципе, неплохо. Но Матроскин и Шарик как-то уж чересчур сильно и реально меж собой грызутся. Да, ссорились и раньше, но смешно и по-дружески. А тут словно «Пусть говорят» врубил. Про современные замашки говорить не буду. Кому как. Но озвучка Печкина невольно на смех пробивает, ибо знаю, что за кадром доктор Быков. В остальном… вполне смотрибельно. Посмотрим, что будет дальше. Авось остался порох в пороховницах у старины «Союзмультфильма». Но если они замутят единый сюжет через весь сериал на манер «Гравити Фолз» и он будет интересным — проаплодирую стоя. Впрочем, время покажет.

P. S. Отца Дяди Федора зовут Дмитрий, а отчество девочки — Павловна. Нестыковочка.

P. P. S. Саундом «Хотлайна» на звонке вы поразили меня прям в сердце. «Союзмультфильм», шарите.

P. P. P. S. И если решите замутить второй сезон — пригласите Дмитрия Сыендука. Он и гик высококлассный, и мастер озвучки, и целую пачку мозговыносящих теорий про «Простоквашино» сделал.

Екатерина Борискина: Как это ни странно, но мне тоже понравилось. Непривычно, конечно, но вполне прилично. Все-таки мультфильм для детей, а поколение сейчас совсем другое, а мы его смотрим и ностальгируем. Но согласна с высказыванием про динамику, хотелось помедленнее.

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