Гид The VillageШкола будущего: Новые образовательные пространства
Как выглядят самые интересные школы и детские сады России и бывшего СССР, по мнению дизайнеров и психологов
В этом году компания Martela, которая разрабатывает общественные интерьеры, учредила премию в области архитектуры и дизайна детских пространств — Martela EdDesign Award. Идея премии — показать, какой может быть комфортная и эффективная образовательная среда. Организаторы обошли (в буквальном смысле) школы, детские сады, площадки и библиотеки, которые открылись в 2016–2017 годах, чтобы найти самые интересные. При отборе внимание обращали на архитектуру, интерьер, инженерное наполнение школы, систему безопасности — в стартовом опроснике больше сотни вопросов обо всем, что не затрагивает педагогический процесс.
В результате все объекты разделили на четыре категории: «Детский сад», «Школа», «Культурный центр / Библиотека» и «Парковая зона / Детская площадка». И если о новых игровых площадках The Village уже рассказывал, то теперь мы покажем девять новых школ и детских садов, которые вошли в шорт-лист премии.
«Хорошевская гимназия» («Хорошкола»)
Локация: Россия, Москва, улица Народного Ополчения, 9а
Общая площадь: 21 000 м²
Количество учеников: 700 (с 5 по 11 классы)
Авторы проекта: ООО «ПСФ «КРОСТ», ООО «А-Проект.К»
Здание «Хорошколы» построено на личные средства семьи главы Сбербанка России Германа Грефа. Упор сделан на общественные пространства, которые в жизни школьников играют более важную роль, чем учебные классы. В центре здания — огромный четырехэтажный атриум, который пересекают три длинные лестницы; на первом этаже высажены в кадках три высокие секвойи. При проектировании архитекторы школы отказались от советской кабинетно-коридорной системы: пространства организованы так, что есть много вариантов решения одной и той же задачи.
«Хорошкола» больше похожа на школу-университет. Во-первых, колористические решения интерьера и фасадов подчеркнуто сдержанные. Во-вторых, создатели этой школы решили максимально расширить специализированные зоны: большая лаборатория, множество вариантов для занятий спортом, двухуровневая библиотека, огромный фаблаб и оснащенный всеми возможными устройствами кабинет кулинарии дают возможность углубленного изучения любой сферы знаний и освоения разных навыков.
Архитектура и дизайн
— Прозрачные стены в классах и общественных пространствах, везде огромные окна от пола до потолка, обилие естественного света.
— Лаборатории для занятий физикой, химией, биологией объединены в огромное мегапространство. Его можно разделять перегородками, а можно использовать целиком для проведения хакатонов и других мероприятий.
— Просторная двухуровневая библиотека.
— На верхнем этаже есть просторное и светлое помещение для отдыха детей и для занятий с тьюторами, куда не заходят учителя. Учительская и прочие административные помещения находятся на цокольном этаже, который утоплен в земле, но получает естественное освещение за счет приямков.
— В холле есть горка, по которой можно скатиться со второго этажа на первый и оказаться у дверей столовой.
Новый корпус Школы AYB
Локация: Армения, Ереван, улица Тбилисская, 11/11
Общая площадь: 4 200 м²
Количество учеников: 180 (с 3 по 6 классы)
Авторы проекта: Storaket Architectural Studio, Меружан Минасян, Нарбе Бедросян, Шант Исаньянс
Школа AYB существует с 2011 года, а новый корпус школы открылся только в 2016-м. При разработке проекта нового здания систему приоритетов для архитектора создавал педагогический коллектив во главе с директором школы. Здание получилось энергоэффективным: солнечные панели, установленные в южной части здания, обеспечивают больше половины требуемой электроэнергии, и отопления почти не требуется. За счет утепленных стен здание в холодное время года может обходиться без отопления в течение нескольких дней. В школе прозрачные стены в учительской и других административных помещениях. Все коммуникации, которые идут по потолку, видны — так ученикам наглядно объясняют, как устроено здание.
В образовательный процесс внедрены принципы разумного риска — чтобы дети учились принятию решений, понятиям «свобода» и «ответственность»: например, ограждения цокольного этажа невысокие, какие встречаются во «взрослых» общественных зданиях. В отделке не использовались краска и штукатурка, здание оставлено «в бетоне». Из-за риска сейсмической активности конструкции максимально облегчены.
Архитектура и дизайн
— Цокольный этаж утоплен в землю на восемь метров, однако котлован гораздо шире здания, поэтому помещения на этаже имеют доступ к естественному свету.
— При относительно небольшой площади в школе есть 11 входов и выходов: дети легко могут выходить на прогулку отовсюду.
— Пространства рекреаций многофункциональны: в одной из них расположена, например, столовая.
— Есть террасы, живые ограждения — учиться можно и на улице.
— Для быстрого спуска с верхних этажей предусмотрены трубы.
Exupery International School
Локация: Латвия, Пиньки, Бабите, ул. Яуна, 8
Общая площадь: 6 570 м²
Количество учеников: 428 (детский сад и школа)
Авторы проекта: 8 A.M., Юрис Ласис, Лаура Пельсе
Exupery International School отличается от многих других частных школ подчеркнутым отсутствием показного: все архитектурные решения должны быть функциональными. Школа состоит из двух корпусов, один из которых круглый. Детский сад и школа объединены: дети приходят в детский сад и, взрослея, поступают в школу, при этом школьники и младшие не разделены, а могут видеть друг друга.
Идея проекта в том, что школа — это модель Вселенной, ученикам доступна лесная, загородная, городская и глобальная среда. Интерьеры и внутренний двор обустроены в соответствии с этой концепцией: во дворе есть деревья, мох, трава, песок. В оформлении — много рисунков по мотивам книги «Маленький принц».
Архитектура и дизайн
— Коридоры закругленные, нет углов и ступеней, подъем плавный.
— Вместо стен арт-блока и библиотеки — мобильные перегородки: эти помещения можно объединить с коридором, создав обширное пространство.
— Крыша устроена таким образом, чтобы прямые солнечные лучи не попадали в классы — так удается избежать перегрева помещений.
— В комнатах детского сада одна из стен в образовательных целях оставлена «в бетоне», остальные — с обычной отделкой.
— В отделке использовали шумоизоляционные («войлочные») обои.
Инженерный корпус школы № 548 (образовательный центр «Царицыно»)
Локация: Россия, Московская область, Ленинский район, поселок Совхоза имени Ленина, 21а
Общая площадь: 19 000 м²
Количество учеников: 550 (с 1 по 11 классы)
Авторы проекта: OOO «Предприятие Арка», ООО «Мартела»
Школа была построена и оборудована всем необходимым на средства частного инвестора и впоследствии была передана в муниципальную собственность. После ее открытия спрос на квартиры вырос: некоторые семьи готовы месяцами стоять в очереди, чтобы хотя бы арендовать жилье неподалеку от «Инженерного корпуса».
Объект является отдельно стоящим корпусом давно работающей московской школы, так называемым «инженерным». Поэтому упор сделан на мастерские: робототехника, металлообработка, столярная мастерская, покрасочный цех, естественно-научная лаборатория и так далее. Идея заключается в том, чтобы, создавая пространство в соответствии с самыми передовыми современными методиками, избежать подчеркнутой исключительности объекта, и, напротив, утвердить мысль, что все школы могут быть такими. Стены между учебными классами и коридорами полностью прозрачные, сами коридоры легко превращаются в учебное пространство. Кроме того, школа стала общественным центром поселка Совхоза имени Ленина, в котором она расположена.
Архитектура и дизайн
— Школа очень открытая: за счет прозрачных перегородок между коридорами и классами и прозрачных стен учительской пространство просматривается насквозь с разных точек, можно одновременно видеть до четырех уровней.
— Старшие и младшие дети учатся в двух разных крыльях здания, но встречаются в центре, где расположены столовая, библиотека, актовый зал, рекреации, учительская.
— Санузлы не делятся на мужские и женские.
— В крыле младшей школы есть горка, которая позволяет спуститься с одного этажа на другой, и 12-метровый скалодром.
— В теплое время можно проводить уроки в амфитеатре, расположенном рядом со школой.
— Эксплуатируемая кровля.
Больше фотографий «Инженерного корпуса» — в нашем репортаже «Как выглядит московская школа будущего».
Детский загородный клуб «Я в домике»
Локация: Санкт-Петербург, поселок Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, 52
Общая площадь: 600 м²
Количество воспитанников: 40
Автор проекта: Андрей Стрельченко
Детский сад построен на средства частного инвестора и расположен в нескольких километрах от кольцевой автодороги, окружающей Санкт-Петербург. В детском клубе нет привычного деления на группы, все пространство открыто и многофункционально, дети могут выбирать виды активности — занятия в керамической мастерской, покорять высоты на скалодроме или даже помогать на кухне. Однако есть уголки, где ребенок (в соответствии с концепцией «Я в домике») может остаться один.
Архитектура и дизайн
— Шахта лифта переоборудована в вертикальный лаз с веревочными конструкциями, по ним можно подняться с первого этажа на второй.
— Пространство очень разнообразно: есть открытые, закрытые, полузакрытые зоны, зона театра, открытая кухня, на которой дети вместе с воспитателями готовят, зона для совместной работы, спортивные зоны, зоны отдыха и развлечений.
— Есть собственный музей, живой уголок и огород.
Детский сад «Школы сотрудничества»
Локация: Россия, Москва, Малый Полуярославский переулок, 1
Общая площадь: 2 423 м²
Количество воспитанников: 130
Авторы проекта: «Архитектурное бюро Асадова»; А. А. Асадов, А. Гераскина, П. Белкова при участии Ю. Шалетри, А. Евтух.
Детский сад был построен под руководством педагогов одной из старейших московских частных школ, «Школы сотрудничества» (Cooperation School). Задуман объект как билингвальный — с детьми занимаются воспитатели-носители языка. Особый упор в саду делается на театр, дети бывают и актерами, и режиссерами, и театральными художниками. Детский сад расположен на участке небольшого размера, поэтому архитекторы уделили много внимания созданию эксплуатируемой кровли. Там организованы дополнительные площадки для детских прогулок и есть боксы, в которых хранятся природные материалы: шишки, камни, песок.
Архитектура и дизайн
— Есть специальная «комната для родителей»: на период адаптации родитель может оставаться там и в любой момент остаться наедине с ребенком.
— В театральных постановках задействованы разновозрастные группы.
— Весной и летом дети ухаживают за растениями — выращивают рассаду на подоконнике, а потом высаживают в грунт во дворе.
Детский центр «Малка»
Локация: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, деревня Жуковка, Рублево-Успенское шоссе, 207
Общая площадь: 270 м²
Количество учеников: не больше 15–20
Авторы проекта: бюро «Чехарда»
Детский клуб «Малка» работает при Еврейском культурном центре. Его нельзя назвать детским садом в полном смысле этого слова: детей здесь не оставляют на полный день, а по вечерам и в выходные он работает скорее как семейный клуб для детей и взрослых. Несмотря на небольшую площадь, здание спроектировано так, что может вместить много людей.
Клуб расположен на обширной закрытой территории Еврейского религиозно-культурного центра. Главное изобретение для небольшого помещения — вертикальный шкаф-антресоли, многоуровневое игровое пространство, которое занимает всю стену длиной 20 метров и высотой 4,5 метра, при этом глубина его не превышает полутора метров. В этой конструкции обустроены горка, канатный парк, несколько гамаков, натяжная сетка и даже затемненная зона с мягкими обивками, где ребенок может отдохнуть.
Архитектура и дизайн
— За счет выносов на втором уровне довольно много места, дети могут сверху слушать воспитателя, принимая таким образом участие в занятиях.
— Учебные залы и зона столовой отделены прозрачными перегородками. За счет этого главный зал выглядит просторнее.
— За счет многоуровневого пространства дети могут видеть помещение с самых разных ракурсов.
— Есть элементы внедрения принципов разумного риска: ребенок может спуститься по канату со второго яруса, может пройти по натянутой сетке между двумя балконами или скатиться с достаточно крутой горки.
Ясли-сад № 32
Локация: Белоруссия, Минск, улица Вербная, 3
Общая площадь: 1 200 м²
Количество воспитанников: 105
Авторы проекта: Arhitektura Jure Kotnik, Юре Котник
Детский сад на окраине Минска построила и подарила городу одна работающая в Белоруссии иностранная компания. Основной строительный материал — дерево. Создатели проекта стремились решить проблему недостаточной двигательной активности детей: в садике сделан упор на спорт и даже есть собственное футбольное поле эллиптической формы. Вообще, это наиболее рационально устроенный детский сад из всех. А белые стены — оптимальное решение для дошкольных учреждений: отсутствие ярких пятен и декоративности, по мнению психологов, помогает развиваться детскому воображению.
Архитектура и дизайн
— Группы связаны между собой и с общественным пространством, из каждой группы есть свой выход на террасу.
— Минимум перегородок, окна в пол, панорамное освещение.
— Два спортивных зала, каждый из которых способен вместить всех детей.
— Амфитеатр расположен рядом с лестницей на второй этаж.
Международная школа Казани
Локация: Россия, Казань, улица Мавлютова, 5
Общая площадь: 25 000 м²
Количество учеников: 450 (начальная и средняя школа)
Авторы проекта: Fielding Nair International, ГУП «Татинвестгражданпроект»
Все школы, которые вышли в финал конкурса, построены в столицах России, Армении и Латвии. «Международная школа Казани» — единственный региональный проект, несмотря на то, что она расположена в столице одного из крупнейших российских регионов, республике Татарстан. Строительство школы финансировалось из средств регионального бюджета, основная идея — создать школу для детей иностранных специалистов, которые приедут в Татарстан с семьями. Преподавание в школе ведется на двух языках. В основе архитектурной концепции школы — идея уважения к ученику.
Архитектура и дизайн
— В школе нет коридоров, кабинеты входят в общественные пространства очень разной формы.
— Есть зимний сад со свободным доступом в него для детей.
— Пространство легко трансформируется, мебель мобильна, менять его могут и учителя, и дети.
Фотографии: обложка, 1–14, 19–34 — Martela EdDesign Award, 14–18 — Е.Р.
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