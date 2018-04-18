В этом году компания Martela, которая разрабатывает общественные интерьеры, учредила премию в области архитектуры и дизайна детских пространств — Martela EdDesign Award. Идея премии — показать, какой может быть комфортная и эффективная образовательная среда. Организаторы обошли (в буквальном смысле) школы, детские сады, площадки и библиотеки, которые открылись в 2016–2017 годах, чтобы найти самые интересные. При отборе внимание обращали на архитектуру, интерьер, инженерное наполнение школы, систему безопасности — в стартовом опроснике больше сотни вопросов обо всем, что не затрагивает педагогический процесс.

В результате все объекты разделили на четыре категории: «Детский сад», «Школа», «Культурный центр / Библиотека» и «Парковая зона / Детская площадка». И если о новых игровых площадках The Village уже рассказывал, то теперь мы покажем девять новых школ и детских садов, которые вошли в шорт-лист премии.