Гид The VillageДети в городе: Чем заняться в длинные майские выходные
Первомай в парке Горького, «Кинополдник» в Эрмитаже и Фестиваль японской культуры
В этом году на первые майские выпало целых четыре выходных — с 29 апреля по 2 мая. Рассказываем, чем заняться с детьми в городе, если все дорожки в местном парке давно изучены, а дома сидеть не хочется.
Текст
Маша Шаталина
Текст
Евгений Леснов
Фестивали, выставки и мастер-классы
Детская программа на Фестивале японской культуры
Организаторы фестиваля приготовили много развлечений для детей: традиционные японские игры (это, например, дарума отоси, японский вариант дженги, где блоки нужно выбивать молоточком, ванагэ с кольцами, которые бросают в цель, мама-цумами, где нужно перекладывать на скорость бобы, и так далее), яркие костюмы косплейщиков, зону Nintendo для любителей видеоигр, мастер-классы по оригами, расписыванию деревянных кукол и озвучке аниме и, конечно, необычную японскую еду и десерты.
Возраст
0+
Когда
28–29 апреля, 11:00–19:00
Где
пр-т Мира, 119, стр. 75
Сенсорная экспозиция «Прогулка в темноте»
Необычный музей, экспозиция которого состоит из двух частей: темной и светлой. В полной темноте, через которую посетителей проведет незрячий гид, знакомые предметы, звуки и запахи становятся другими — их иногда даже сложно узнать. В светлой части экскурсии гиды расскажут об азбуке Брайля и познакомят с интересными фактами из жизни людей, лишенных зрения.
Возраст
7+
Когда
ежедневно, 10:00–20:00
Где
ул. Автозаводская, 18
Научные шоу и фильмы в «Экспериментаниуме»
В «Экспериментаниуме» в выходные будут показывать научные фильмы и зрелищные опыты: детям расскажут о том, как возникает звук, откуда берется электричество и как добывают огонь. А посмотрев фильм о космосе в сферическом кинотеатре, они узнают, как появились планеты и Вселенная, и услышат разные истории о покорении космоса. Для тех, кто любит сладкое, будет отдельное занятие — шоу «Сахарид» — про то, как взорвать леденец, например, или сделать из сахара химическое мороженое. Расписание фильмов и мастер-классов уточняйте на сайте.
Возраст
6+
Когда
ежедневно, 11:00–17:00
Инженерные мастер-классы в павильоне «Космос» на ВДНХ
Проект «Кулибин про космос» проводит занятия, где ребенок сможет выбрать сам, что он будет делать: собирать меч джедая из трубок и светодиодных лент, строить межпланетный вездеход из электронных плат или конструировать космический шлем.
Возраст
4–15 лет
Когда
каждый день, кроме понедельника, 11:00–20:00
Концерты, спектакли и фильмы
Интерактивное джазовое шоу «Муха Цокотуха и Мойдодыр»
Детские сказки, которые многие знают наизусть, покажут в сопровождении джазовой музыки. Играть будет ансамбль Classy Jazz под управлением Олега Матвеева, а дети смогут не только петь и танцевать, но и трогать музыкальные инструменты и помогать музыкантам в концерте.
Возраст
1–7 лет
Когда
29 апреля, 10:30–11:30
Где
ул. Никольская, 25
Интерактивный спектакль «Мечты, меняющие мир»
Тот случай, когда в одном полуторачасовом спектакле уместили десять разных сюжетов: от химических опытов и мыльных пузырей до экспериментов с лазерами и шоу роботов — такой «Экспериментаниум» в миниатюре. Кроме развлекательной функции, у этого интерактивного спектакля есть вполне прагматичная цель — помочь ребенку и родителям понять, какая профессия ему больше по душе и чему стоит учиться.
Возраст
4+
Когда
29 апреля — 1 мая, 12:00–13:30 и 15:00–16:30
Где
пр-т Мира, 119, павильон 57
Спектакль «Меч самурая» в «Театриуме» на Серпуховке
После похода на японский фестиваль на ВДНХ, о котором мы писали выше, можно продолжить изучать японскую культуру уже в театре. «Японская сказка. Меч самурая» — история о хрупкой девушке, взявшей в руки меч, чтобы спасти свою деревню. Спектакль идет два часа с антрактом, так что совсем маленьким зрителям высидеть его будет, пожалуй, трудно.
Возраст
6+
Когда
29 апреля — 2 мая, 12:00–14:00 и 15:00–17:00
Где
ул. Павловская, 6
Фильм «Белль и Себастьян» в «Пионере»
История о Себастьяне, мальчике-сироте, и собаке Белль, которую он нашел в горах. Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны в небольшой французской деревушке. Фильм трогательный, отвечающий на важные вопросы и очень красивый.
Возраст
6+
Когда
29 апреля — 2 мая, расписание сеансов есть на сайте
Где
Кутузовский пр-т, 21
Парки
Семейный «Кинополдник» в «Мамином садике»
Проект «Кинополдник» рассказывает детям и родителям, что такое хорошее кино, как отличить его от второсортного и понимать его язык. В этот раз разбирать будут «Человека с бульвара Капуцинов»: перед просмотром преподавательница Анастасия Лищенко расскажет об истории создания фильма и людях, которые принимали в этом участие, а после фильма, во время чаепития, можно будет поделиться своими мыслями и впечатлениями от киноленты.
Возраст
8–12 лет
Когда
29 апреля, 16:30–19:30
Где
ул. Каретный Ряд, 3
Веревочный «Панда-парк»
Если погода в выходные не подкачает, то можно отправиться в веревочный парк — у «Панды» несколько точек в Москве и ближайшем Подмосковье, где можно заняться управляемым экстримом: лазать в полной экипировке по канатным лестницам между деревьями, забираться по сеткам и так далее. Выбрать ближайший можно на сайте парка, на карте есть и два закрытых помещения (на случай плохой погоды) — «Ривьера» и «Зеленопарк». Для малышей есть отдельные лабиринты.
Первомай в парке Горького
В майские многие парки открывают летний сезон, но для парка Горького он станет юбилейным, 90-м. Для гостей старейший парк Москвы подготовил большую программу: пока взрослые танцуют хастл, катаются на велосипедах и играют в бадминтон, в «Зеленой школе» устроят мастерскую звука — дети смогут поиграть на простейших электронных инструментах и даже записать альбом. Для интеллектуалов будет работать шахматная мастерская, а для активных детей на набережной состоятся соревнования на беговелах и уроки катания на роликовых коньках.
Возраст
5+
Когда
1 мая, 09:30–22:00
Где
ул. Крымский Вал, 9
Обложка: PANDAPARK
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