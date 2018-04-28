В этом году на первые майские выпало целых четыре выходных — с 29 апреля по 2 мая. Рассказываем, чем заняться с детьми в городе, если все дорожки в местном парке давно изучены, а дома сидеть не хочется.

Текст Маша Шаталина Текст Евгений Леснов

Фестивали, выставки и мастер-классы

Детская программа на Фестивале японской культуры

Организаторы фестиваля приготовили много развлечений для детей: традиционные японские игры (это, например, дарума отоси, японский вариант дженги, где блоки нужно выбивать молоточком, ванагэ с кольцами, которые бросают в цель, мама-цумами, где нужно перекладывать на скорость бобы, и так далее), яркие костюмы косплейщиков, зону Nintendo для любителей видеоигр, мастер-классы по оригами, расписыванию деревянных кукол и озвучке аниме и, конечно, необычную японскую еду и десерты.

Возраст 0+ Когда 28–29 апреля, 11:00–19:00 Где пр-т Мира, 119, стр. 75 vdnh

Сенсорная экспозиция «Прогулка в темноте»

Необычный музей, экспозиция которого состоит из двух частей: темной и светлой. В полной темноте, через которую посетителей проведет незрячий гид, знакомые предметы, звуки и запахи становятся другими — их иногда даже сложно узнать. В светлой части экскурсии гиды расскажут об азбуке Брайля и познакомят с интересными фактами из жизни людей, лишенных зрения.

Возраст 7+ Когда ежедневно, 10:00–20:00 Где ул. Автозаводская, 18 progulka-v-temnote

Научные шоу и фильмы в «Экспериментаниуме»

В «Экспериментаниуме» в выходные будут показывать научные фильмы и зрелищные опыты: детям расскажут о том, как возникает звук, откуда берется электричество и как добывают огонь. А посмотрев фильм о космосе в сферическом кинотеатре, они узнают, как появились планеты и Вселенная, и услышат разные истории о покорении космоса. Для тех, кто любит сладкое, будет отдельное занятие — шоу «Сахарид» — про то, как взорвать леденец, например, или сделать из сахара химическое мороженое. Расписание фильмов и мастер-классов уточняйте на сайте.

Инженерные мастер-классы в павильоне «Космос» на ВДНХ

Проект «Кулибин про космос» проводит занятия, где ребенок сможет выбрать сам, что он будет делать: собирать меч джедая из трубок и светодиодных лент, строить межпланетный вездеход из электронных плат или конструировать космический шлем.

Концерты, спектакли и фильмы

Интерактивное джазовое шоу «Муха Цокотуха и Мойдодыр»

Детские сказки, которые многие знают наизусть, покажут в сопровождении джазовой музыки. Играть будет ансамбль Classy Jazz под управлением Олега Матвеева, а дети смогут не только петь и танцевать, но и трогать музыкальные инструменты и помогать музыкантам в концерте.

Возраст 1–7 лет Когда 29 апреля, 10:30–11:30 Где ул. Никольская, 25 belcantofund

Интерактивный спектакль «Мечты, меняющие мир»

Тот случай, когда в одном полуторачасовом спектакле уместили десять разных сюжетов: от химических опытов и мыльных пузырей до экспериментов с лазерами и шоу роботов — такой «Экспериментаниум» в миниатюре. Кроме развлекательной функции, у этого интерактивного спектакля есть вполне прагматичная цель — помочь ребенку и родителям понять, какая профессия ему больше по душе и чему стоит учиться.

Возраст 4+ Когда 29 апреля — 1 мая, 12:00–13:30 и 15:00–16:30 Где пр-т Мира, 119, павильон 57 мечты-шоу

Спектакль «Меч самурая» в «Театриуме» на Серпуховке

После похода на японский фестиваль на ВДНХ, о котором мы писали выше, можно продолжить изучать японскую культуру уже в театре. «Японская сказка. Меч самурая» — история о хрупкой девушке, взявшей в руки меч, чтобы спасти свою деревню. Спектакль идет два часа с антрактом, так что совсем маленьким зрителям высидеть его будет, пожалуй, трудно.

Возраст 6+ Когда 29 апреля — 2 мая, 12:00–14:00 и 15:00–17:00 Где ул. Павловская, 6 teatrium

Фильм «Белль и Себастьян» в «Пионере»

История о Себастьяне, мальчике-сироте, и собаке Белль, которую он нашел в горах. Действие фильма разворачивается во время Второй мировой войны в небольшой французской деревушке. Фильм трогательный, отвечающий на важные вопросы и очень красивый.

Возраст 6+ Когда 29 апреля — 2 мая, расписание сеансов есть на сайте Где Кутузовский пр-т, 21 pioner-cinema

Парки

Семейный «Кинополдник» в «Мамином садике»

Проект «Кинополдник» рассказывает детям и родителям, что такое хорошее кино, как отличить его от второсортного и понимать его язык. В этот раз разбирать будут «Человека с бульвара Капуцинов»: перед просмотром преподавательница Анастасия Лищенко расскажет об истории создания фильма и людях, которые принимали в этом участие, а после фильма, во время чаепития, можно будет поделиться своими мыслями и впечатлениями от киноленты.

Возраст 8–12 лет Когда 29 апреля, 16:30–19:30 Где ул. Каретный Ряд, 3 seasons-project

Веревочный «Панда-парк»

Если погода в выходные не подкачает, то можно отправиться в веревочный парк — у «Панды» несколько точек в Москве и ближайшем Подмосковье, где можно заняться управляемым экстримом: лазать в полной экипировке по канатным лестницам между деревьями, забираться по сеткам и так далее. Выбрать ближайший можно на сайте парка, на карте есть и два закрытых помещения (на случай плохой погоды) — «Ривьера» и «Зеленопарк». Для малышей есть отдельные лабиринты.

Возраст 0+ Когда ежедневно, 10:00–18:00 Где карта на сайте pandapark

Первомай в парке Горького

В майские многие парки открывают летний сезон, но для парка Горького он станет юбилейным, 90-м. Для гостей старейший парк Москвы подготовил большую программу: пока взрослые танцуют хастл, катаются на велосипедах и играют в бадминтон, в «Зеленой школе» устроят мастерскую звука — дети смогут поиграть на простейших электронных инструментах и даже записать альбом. Для интеллектуалов будет работать шахматная мастерская, а для активных детей на набережной состоятся соревнования на беговелах и уроки катания на роликовых коньках.

Возраст 5+ Когда 1 мая, 09:30–22:00 Где ул. Крымский Вал, 9 park-gorkogo

Обложка: PANDAPARK