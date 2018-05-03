Накануне самых длинных каникул многие родители ищут, чем занять ребенка, пока они на работе, — желательно так, чтобы он поел, ничего не сломал, никуда не залез и провел время не только весело, но и с пользой. Одно из хороших решений — летний городской лагерь рядом с работой или домом. The Village выбрал детские программы на это лето, где дети смогут подтянуть разговорный испанский или французский, поучиться драматическому искусству у актеров московских театров, побывают в мобильном планетарии, научатся готовить капкейки и даже стрелять из лука.

Текст Мария Абросимова

Moscow Speaks English

Языковой городской лагерь от проекта Everyday English, где дети полностью погружаются в языковую среду: на территории лагеря можно говорить только по-английски. Прогресс ребенка в устной речи фиксируется в обязательном порядке: преподаватели записывают видео в первый и последний день пребывания в лагере, чтобы показать родителям, как отличается разговорный язык детей до и после. Занятия с носителями языка чередуются со спортивными и творческими: в плане мероприятий — плавание три раза в неделю с профессиональным тренером в местном фитнес-клубе, футбол и драматическое искусство.

Возраст: от 4 до 16 лет

Когда: двухнедельные смены с 21 мая, 09:00–18:00

Где: три локации в ЮЗАО для дошкольников и школьников

Сколько стоит: от 15 000 рублей (питание включено) за неделю

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Летний театральный лагерь ДМТЮЗа

Этот лагерь не решит проблему присмотра за ребенком, пока родители на работе: уроки проходят с 10:00 до 14:30 три раза в неделю. Но дети получают возможность поближе познакомиться с театром и раскрыть в себе актерский потенциал с прекрасными учителями: в программе — интенсивные занятия по актерскому мастерству, хоровому пению и хореографии. В конце каждой смены дети участвуют в отчетном концерте на сцене Детского музыкального театра юного актера. Оставить заявку в театральный лагерь можно на сайте.

Возраст: от 8 до 14 лет

Когда: с 5 июня по 23 августа, 10:00–14:30

Где: метро «Смоленская»

Сколько стоит: 15 800 рублей за смену

dmtya

Секретный летний практикум «Дети в городе М.»

На занятиях в Музее Москвы дети будут исследовать город: им расскажут, какой Москва может стать в будущем и что можно сделать, чтобы улучшить городскую среду, а также научат ориентироваться в городе и избегать опасностей. В программу практикума входят: мастер-классы, посещение выставок, пешеходные экскурсии, просмотр и обсуждение кино, диафильмов и фотографий, вечеринки, спортивные игры и актерские чтения.

Возраст: 7–14 лет

Когда: с 4 июня по 13 июля, 10:00–19:00

Где: Зубовский б-р, 2

Сколько стоит: 10 000 рублей за абонемент на 5 дней

mosmuseum

«Мир увлечений» в детском клубе «Смайлик»

Клуб «Смайлик» работает с детьми по методике Монтессори: педагоги считают, что каждый ребенок с рождения стремится к развитию, поэтому детей не заставляют учиться и относятся к ним уважительно и по-дружески. На каждый день пребывания в лагере организаторы приготовили тематические занятия, творческие мастерские и спортивные мероприятия. В гости к «Смайлику» приедет, например, Зоологический музей с рептилиями, или мобильный планетарий, или балерины московского театра — список длинный и разноплановый, потому что детей стараются познакомить с самыми разными занятиями: от живописи до палеонтологии и робототехники.

Возраст: от 3 до 9 лет

Когда: все лето, 09:00–17:00

Где: ул. Пырьева, 9, корп. 1

Сколько стоит: система оплаты гибкая и зависит от выбранного питания

smilik-club

Языковой лагерь «Патагония»

Дети будут отдыхать и учиться по «антишкольной» языковой программе: в лагере предлагают занятия по английскому, французскому и испанскому вместе с носителями языка. Кроме этого, в расписании есть куча развлечений: скейт- и серфбординг, сегвей, гироскутеры, скалодром, стрелариум, батутный центр, панда-парк. Но главное — в «Патагонии» все игры только офлайн.

Возраст: от 7 до 16 лет

Когда: с 4 июня, 08:00–19:00

Где: Глубокий пер., 7

Сколько стоит: 36 000 рублей за смену

patagoniacamp

Летний лагерь «Домика Фанни Белл»

«Домик Фанни Белл» — хороший детский театр, о спектаклях которого мы часто рассказываем в детском гиде по выходным. В лагере заработают три группы для детей разного возраста: 4–7 лет, 7–10 лет и 11–14 лет (локацию уточняйте на сайте). Две младшие группы будут заниматься по программе для театральных студий «Азбука жанров», основанной на культуре разных стран. Для подростков откроется «Кинолагерь»: на протяжении двух недель их будут учить сторителлингу, работе с камерой и светом, монтажу.

Возраст: от 4 до 14 лет

Когда: все лето, 09:00–19:00

Где: три локации в зависимости от возраста

Сколько стоит: от 17 000 рублей за смену

funnybell

Летний лагерь Les P'titsPLUS

Под руководством преподавателей — носителей английского и французского языков — дети учатся, занимаются творчеством и участвуют в конкурсах. У каждой недели своя тематика: в дни дизайна дети будут мастерить миниатюрные предметы мебели для кукольного домика и разрабатывать наряды и прически для картонных моделей; на неделе кино научатся делать декорации и попробуют снимать, а в конце смены детей и родителей ждет закрытый показ фильма и открытие «аллеи звезд».

Возраст: от 2 до 7 лет

Когда: с 18 июня по 24 августа, 09:00–17:00

Где: Большой Афанасьевский пер., 41

Сколько стоит: 17 000 рублей за 5 дней

moscow.ptitcref

Образовательные программы для подростков в «Британке»

Школьники от 12 до 16 лет могут на две с половиной недели погрузиться в творческую атмосферу летних программ Artscool Summer в «Британке»: их ждут лепка, диджитал-профессии, дизайн и рисование. Лекции проходят на английском и русском языках.

Возраст: от 12 до 16 лет

Когда: с 13 по 30 июня

Где: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 3

Сколько стоит: от 83 000 рублей за курс

britishdesign

Летний лагерь Mini Domini

Каждая неделя в этом лагере для дошкольников посвящена одной стране: дети узнают ее особенности, наряжаются в национальные костюмы и украшения, сделанные своими руками, разучивают танцы, гимны и готовят собственный костюмированный праздник. Многодетным семьям предусмотрена скидка 10 % на второго и третьего ребенка.

Возраст: от 2 до 9 лет

Когда: с 4 июня, 09:00–19:00

Где: Ломоносовский пр-т, 25, корп. 3

Сколько стоит: 13 500 рублей за неделю

otminidomini

Спортивный лагерь «Пока мама на работе» в «Канте»

В городском лагере «Пока мама на работе» дети отдыхают и занимаются разными видами спорта: есть тренировки на роликах, скейтбординг, скалолазание, единоборства, теннис, танцы и гимнастика. А в программе «Спорт + обучение» ребенок займется программированием, английским языком и граффити. Для самых маленьких — от трех до шести лет — есть «Отряд дошколят»: для них в расписание добавили тихий час и обучение бытовым навыкам.

Возраст: от 3 до 16 лет

Когда: все лето, 08:30–19:00

Где: Электролитный пр-д, 7, стр. 2

Сколько стоит: 30 000 рублей за 10 дней (прокат оборудования не входит в стоимость)

kant-sport

Творческий лагерь с английским One!

В лагере пройдут 14 тематических сезонов, вот только несколько: «Битва блогеров», «Миссия выполнима!», «Поиграем в актеров?!» и «Эра будущего». За детьми присмотрят вожатые с профильным педагогическим образованием, а спортивные занятия проведут профессиональные тренеры. Можно выбрать одну из трех городских локаций, наиболее близкую к дому или работе: «Музеон», Крылатские холмы или «Мосфильм».

Возраст: от 4 до 13 лет

Когда: с 28 мая, 08:30–19:00

Где: четыре локации

Сколько стоит: 25 000 рублей за смену

kidscamp.oneischool

Лагерь в Детском центре Еврейского музея и центра толерантности

На летних каникулах в детском центре Еврейского музея с детьми запланированы выездные занятия в музеях и галереях Москвы, развивающие игры, квесты, тематические мастерские, интерактивные занятия и просмотр фильмов в кинозале. Записать ребенка в лагерь можно даже на короткий срок: например, полдня с обедом обойдутся родителям в 1 600 рублей.

Возраст: от 4 до 13 лет

Когда: с 4 июня до 24 августа, 09:00–18:00 (до 16:00 по пятницам)

Где: ул. Образцова, 11, стр. 1а

Сколько стоит: 10 000 за абонемент на 5 дней

jewish-museum

Бесплатный летний лагерь «Московская смена»

В июне в Москве заработают детские городские лагеря для школьников до 14 лет — по паре центров в каждом районе города, где для детей организуют занятия по профориентации, творческие мастер-классы и спортивные уроки. Узнать о программе и локации можно будет на сайтах mos.ru и gorod.mosgortur.ru, а запись в первую смену откроется 25 мая. Подробности — на официальном сайте города.

Возраст: от 7 до 14 лет

Когда: три смены с июня, 09:00–19:00

Где: 247 центров по всему городу

Сколько стоит: бесплатно

mos

Фотографии: обложка, 3 — BRITISHDESIGN, 1 — MOSMUSEUM, 2 — PATAGONIACAMP, 4 —OTMINIDOMINI, 5 — JEWISH-MUSEUM