Детский вопросПри какой температуре воздуха ребенку нужна шапка?
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Шапка всегда была предметом раздора между детьми и родителями. Родители заставляют надевать шапку, дети снимают ее, как только пропадают из поля видимости мамы, папы или бабушки. С наступлением холодов мы решили разобраться, есть ли точные температурные рамки, при которых шапка обязательна, и спросили об этом педиатров.
Петина Ольга
кандидат медицинских наук, врач-педиатр «К+31»
Четких температурных рекомендаций никакими нормативными документами не предусмотрено. Родители должны ориентироваться на погодные условия и состояние ребенка. К примеру, при температуре плюс 12 градусов в солнечную безветренную погоду нет необходимости надевать на ребенка шапку. Однако если при этой же температуре наблюдается резкий северный ветер, конечно, стоит одеться теплее. Отмечу, что оптимальная влажность для ребенка составляет 50–70 %.
Второй важный момент — возраст ребенка. Если малыш еще совсем маленький, проверить, не замерз ли он, можно прикосновением к его носу, щечкам, ладошкам. Если они холодные, то лучше дойти до дома, дать ребенку теплое питье и переодеть его. Если речь идет о ребенке шести лет и старше, то предполагается, что на свежем воздухе он отдыхает очень активно. Если по приходу домой вы видите, что ребенок сильно вспотел и одежда мокрая, то стоит одевать его на прогулки полегче. Лучше выбирать шапки из натуральных материалов (например, хлопка) и сверху по необходимости надевать капюшон.
При выборе одежды и необходимости надевать шапку важно отталкиваться от состояния ребенка. Если малыш недавно переболел, то не стоит рисковать и лучше одеть его теплее. Недоношенных детей также стоит одевать теплее. И, конечно, обязательно консультируйтесь с педиатром индивидуально.
Фролов Павел
врач-педиатр «Частная детская клиника»
К сожалению, универсальных рекомендаций по поводу температуры воздуха дать невозможно, так как ситуация меняется в зависимости от возраста ребенка и погоды в целом. Так, для новорожденных детей хлопковая шапочка может понадобиться и в помещении при температуре ниже 20 градусов Цельсия, потому что механизмы терморегуляции у младенцев незрелые, роднички открыты и ребенок охлаждается за счет обильного кровоснабжения головы.
Что касается детей более старшего возраста, то тут в первую очередь важно следить за активностью ребенка на улице. Большую роль имеют погодные условия: иногда при температуре 18–20 градусов тепла и сильном ветре шапка необходима. А в солнечную безветренную погоду при 15 градусах можно о ней даже не вспомнить. Температурным порогом, при котором точно нужно утеплиться, я считаю 10 градусов тепла независимо от ветра, солнца и дождя. Будьте внимательны к своим детям, так как вспотевший ребенок на улице — так же плохо, как и замерзший. Есть хорошее правило от педиатров старой школы, которым можно руководствоваться: одевайте ребенка так же, как себя, плюс одна кофта.
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