Четких температурных рекомендаций никакими нормативными документами не предусмотрено. Родители должны ориентироваться на погодные условия и состояние ребенка. К примеру, при температуре плюс 12 градусов в солнечную безветренную погоду нет необходимости надевать на ребенка шапку. Однако если при этой же температуре наблюдается резкий северный ветер, конечно, стоит одеться теплее. Отмечу, что оптимальная влажность для ребенка составляет 50–70 %.

Второй важный момент — возраст ребенка. Если малыш еще совсем маленький, проверить, не замерз ли он, можно прикосновением к его носу, щечкам, ладошкам. Если они холодные, то лучше дойти до дома, дать ребенку теплое питье и переодеть его. Если речь идет о ребенке шести лет и старше, то предполагается, что на свежем воздухе он отдыхает очень активно. Если по приходу домой вы видите, что ребенок сильно вспотел и одежда мокрая, то стоит одевать его на прогулки полегче. Лучше выбирать шапки из натуральных материалов (например, хлопка) и сверху по необходимости надевать капюшон.

При выборе одежды и необходимости надевать шапку важно отталкиваться от состояния ребенка. Если малыш недавно переболел, то не стоит рисковать и лучше одеть его теплее. Недоношенных детей также стоит одевать теплее. И, конечно, обязательно консультируйтесь с педиатром индивидуально.