Ребенок может отказываться от еды по разным причинам: плохо себя чувствует, не нравятся конкретные продукты, он просто не голоден. Но никогда, ни в одной из этих ситуаций не заставляйте ребенка есть. Насильное кормление вызывает отвращение к еде и сформирует нездоровое пищевое поведение в будущем, вплоть до анорексии. Если ребенок плохо себя чувствует (ОРВИ, ротавирус и так далее) и отказывается от еды, ничего страшного. Главное — давайте ему пить, лучше всего простую воду. Из-за вирусной или бактериальной интоксикации аппетит у ребенка снижен, но на следующий день (максимум через два-три дня) он точно попросит есть.

Не нравятся какие-то конкретные полезные продукты? Тут действует правило — предлагаем до десяти раз с интервалом в месяц. Родители дают попробовать ребенку один и тот же продукт примерно раз в месяц. Можно в разных формах. Например, брокколи в виде пюре, оладьев, в супе. Можно «контрабандой» — спрятать ту же брокколи в запеканку. Если и после десяти раз вы получаете категоричный отказ, замените этот продукт на другой, аналогичный по содержанию полезных веществ.

Когда ребенок просто капризничает и ничего не ест, с этим тоже можно что-то сделать, не заставляя. Вот несколько простых рекомендаций. Чтобы ребенок ел, ему нужен режим — еда в одно и то же время. Так ребенок начинает испытывать чувство голода, когда приходит время приема пищи. Чтобы аппетит не терялся, уберите из рациона все углеводные и жировые перекусы, оставьте только фрукты или овощи, например морковь.

Не кормите под телевизор и компьютерные игры. Дети должны осознанно выбирать, что именно они едят.

Выходите из общества «чистых тарелок». Дети прекращают есть тогда, когда они наелись, — так они учатся слышать свой организм и его сигналы о насыщении.

Начните с себя. Дети копируют наше поведение, в том числе и пищевое. Именно вы решаете, какую еду покупать и когда ее подавать. Поэтому будьте примером и питайтесь правильно, выбирайте полезные перекусы, ешьте за столом, не пропускайте приемы пищи.

Все же бывают ситуации, когда ребенка, который отказывается от еды, стоит показать врачу. Например, если он наотрез отказывается от действительно важных продуктов: от мяса (источника железа), от молочных продуктов (источника кальция). Тогда педиатр посоветует продукты-заменители или назначит добавки.

Если ребенок мало ест и при этом плохо себя чувствует (слабость, сухая кожа, выпадают волосы, нарушение стула) или вам кажется, что у ребенка недобор веса, — это тоже повод проконсультироваться со специалистом.