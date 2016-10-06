Детский вопросНужно ли заставлять ребенка есть, если он не хочет?
Почему дети отказываются от еды и как привить им здоровые пищевые привычки
Накормить любой ценой или оставить в покое и подождать, пока ребенок сам попросит еду — непростой вопрос для родителей. Педиатры рассказали, как правильно себя вести в разных ситуациях, и объяснили, по каким причинам дети могут отказываться есть.
Рузанна Аванесян
педиатр детской клиники «Фэнтези», кандидат медицинских наук
Ребенок может отказываться от еды по разным причинам: плохо себя чувствует, не нравятся конкретные продукты, он просто не голоден. Но никогда, ни в одной из этих ситуаций не заставляйте ребенка есть. Насильное кормление вызывает отвращение к еде и сформирует нездоровое пищевое поведение в будущем, вплоть до анорексии. Если ребенок плохо себя чувствует (ОРВИ, ротавирус и так далее) и отказывается от еды, ничего страшного. Главное — давайте ему пить, лучше всего простую воду. Из-за вирусной или бактериальной интоксикации аппетит у ребенка снижен, но на следующий день (максимум через два-три дня) он точно попросит есть.
Не нравятся какие-то конкретные полезные продукты? Тут действует правило — предлагаем до десяти раз с интервалом в месяц. Родители дают попробовать ребенку один и тот же продукт примерно раз в месяц. Можно в разных формах. Например, брокколи в виде пюре, оладьев, в супе. Можно «контрабандой» — спрятать ту же брокколи в запеканку. Если и после десяти раз вы получаете категоричный отказ, замените этот продукт на другой, аналогичный по содержанию полезных веществ.
Когда ребенок просто капризничает и ничего не ест, с этим тоже можно что-то сделать, не заставляя. Вот несколько простых рекомендаций. Чтобы ребенок ел, ему нужен режим — еда в одно и то же время. Так ребенок начинает испытывать чувство голода, когда приходит время приема пищи. Чтобы аппетит не терялся, уберите из рациона все углеводные и жировые перекусы, оставьте только фрукты или овощи, например морковь.
Не кормите под телевизор и компьютерные игры. Дети должны осознанно выбирать, что именно они едят.
Выходите из общества «чистых тарелок». Дети прекращают есть тогда, когда они наелись, — так они учатся слышать свой организм и его сигналы о насыщении.
Начните с себя. Дети копируют наше поведение, в том числе и пищевое. Именно вы решаете, какую еду покупать и когда ее подавать. Поэтому будьте примером и питайтесь правильно, выбирайте полезные перекусы, ешьте за столом, не пропускайте приемы пищи.
Все же бывают ситуации, когда ребенка, который отказывается от еды, стоит показать врачу. Например, если он наотрез отказывается от действительно важных продуктов: от мяса (источника железа), от молочных продуктов (источника кальция). Тогда педиатр посоветует продукты-заменители или назначит добавки.
Если ребенок мало ест и при этом плохо себя чувствует (слабость, сухая кожа, выпадают волосы, нарушение стула) или вам кажется, что у ребенка недобор веса, — это тоже повод проконсультироваться со специалистом.
Александр Лобанихин
врач-педиатр, заместитель главного врача детской клиники «РебенОК»
Заставлять ребенка есть, если он не хочет, не нужно. При снижении аппетита у здорового ребенка правильно использовать скорее такие понятия, как замотивировать или сподвигнуть. Например, эффективными могут быть такие фразы, как «нужно поесть, чтобы вырасти таким же сильным, как папа (или какой-то любимый персонаж сказок, мультфильмов)». Немаловажными в данном вопросе являются запах и внешний вид еды: они должны способствовать аппетиту.
Зачастую родителям только кажется, что их ребенок мало ест. Необходимо оценить количество и разнообразие съедаемой за день пищи.
Также ребенок может плохо есть или отказываться от еды в основные приемы пищи из-за того, что в перерывах употребляет много сладкого и мучного: такую тактику родители сами часто используют, чтобы чем-то занять ребенка, только бы не отвлекал и не носился по дому. Жара, низкая физическая активность также могут снижать аппетит.
Но нужно помнить, что снижение аппетита может наблюдаться при нарушениях пищевого поведения и некоторых заболеваниях. Это могут быть: интоксикация на фоне острых заболеваний, заболевания желудочно-кишечного тракта (прием пищи может вызывать боль), эндокринные нарушения, нервно-психические заболевания (за счет угнетения пищевого центра), острая хирургическая патология (острый аппендицит) и другие.
Во время острых интеркуррентных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ) при плохом самочувствии ребенка не стоит его заставлять съедать целую тарелку, лучше предлагать еду часто малыми порциями — сколько съел, столько съел. Не стоит пичкать ребенка при тошноте.
В остальных случаях при заболеваниях мотивировать ребенка к приему пищи, а уж тем более заставлять не только не нужно, но и порой опасно. Заподозрить такие состояния позволяют сопутствующие жалобы и симптомы, а также плохое физическое развитие. Разобраться в истинных причинах снижения аппетита при наличии жалоб поможет только врач после осмотра и обследования.
Иллюстрация: Настя Григорьева
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