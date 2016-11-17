Существует заблуждение: дети, не посещающие детский сад, чаще болеют в школе, и сад нужен, чтобы всем переболеть в раннем детстве. Но всем переболеть невозможно, ведь известно около 200 разновидностей респираторных инфекций — столько раз просто невозможно заболеть за четыре-пять лет. Кроме того, к большинству возбудителей иммунитет формируется лишь на короткое время и угасает через два-три года.

На самом деле, чем раньше ребенок начинает посещать детский сад, тем больше вероятность болеть чаще. Это связано с тем, что механизмы иммунной реакции ребенка младшего возраста еще не созрели. Но это не повод отказываться от посещения сада. Просто нужно соблюдать некоторые правила.

Самое важное в детском коллективе — это здоровая эпидемиологическая обстановка. Поэтому все дети, которые приходят в детский сад, должны быть здоровы. Существуют правила, которые обязывают медицинских работников детского учреждения ежедневно осматривать всех приходящих детей и измерять им температуру. К сожалению, на деле этого почти не происходит. А значит, вопрос о принятии решения пойти в сад или нет, ложится на плечи родителей. Если ребенок только заболевает, то можно и не заметить у него первых признаков недомогания, при этом максимальное выделение вируса происходит как раз в первые дни.

Соблюдая простые правила и зная, на что обращать внимание, вы сможете обезопасить своих детей и их друзей. Если ваш ребенок накануне капризничал, быстро устал и рано лег спать, если жаловался на боль в горле или ухе, если появился насморк или невысокая температура, то лучше оставить ребенка дома и понаблюдать за ним, несмотря на то, что утром он выглядит здоровым. Ведь вполне вероятно, что это первые признаки болезни. Таким образом, вы создадите ребенку максимально комфортные условия, а также не дадите распространять инфекцию в детском коллективе, то есть остальные дети не заболеют.

Важно помнить также о необходимости полного долечивания ребенка перед новым выходом его в детский коллектив. Это значит, что нужно провести дома на два-три дня дольше. Потому что если малыш еще не полностью здоров, то больше подвержен осложнениям и присоединению новых инфекций. Чтобы этого не происходило, обязательно консультируйтесь с вашим врачом при каждом ОРВИ.