Почему появляются воображаемые друзья

В возрасте 2,5–5 лет у ребенка очень активно начинает развиваться интеллект. В современном мире он рано осваивает цифровое пространство и начинает мыслить творчески и креативно. Игра — естественное состояние дошкольника, в игре ребенок осваивает социальные роли, ищет себя в мире взрослых и заводит себе воображаемых друзей. Это может быть супергерой, животное и даже игрушка, наделенная человеческими способностями, или человек с необычным именем, который выполняет все действия близких взрослых ребенка. Это не повод для вмешательства.

Проблемы начинаются тогда, когда ребенок не рассказывает вам о своем друге: это может говорить о недоверии и страхе. Общение с этим персонажем может проходить по двум сценариям: либо ребенок будет погружаться в мир, в котором все дозволено, либо изображать родителя, который ведет себя так же, как и вы. Прежде чем бить тревогу, попробуйте обратить внимание на то, как организована игра.

Воображаемый друг может появиться от нехватки впечатлений. Ребенок полностью зависит от решения старших, и ему приходится изо дня в день терпеть один и тот же сценарий. Ребенку также может не хватать общения, но говорить об этом он еще не умеет. Дети разные: не каждый из них способен влиться в круг сверстников, и тогда им приходится придумывать собственную игру.

Ребенок также может вытеснять свои тайные желания. Возможно, ему требуется больше внимания и включенности в его мир, возможно, чего-то вы не знаете, о чем-то он молчит, а проблема есть. Выслушайте его, расспросите о том, как этот воображаемый друг его защищает, что он говорит, когда появляется, какая у него есть способность. Если вы услышите, что воображаемый друг грозится наказать обидчиков, то стоит обратиться к психологу: это может быть признаком скрытой агрессии.

Иногда воображаемый друг может появиться у подростка, и произойдет это после травматичного события — смерть близкого, переезд, развод родителей. Некоторое время этот воображаемый друг будет сопровождать ребенка и обладать какими-то чертами характера, которые нужны самому ребенку. Не стоит беспокоиться сразу, но полезно обратиться к психологу для того, чтобы прояснить, в чем нуждается ребенок.

Так что, вопреки иррациональным страхам, свойственным любому родителю, ребенок может проявлять фантазию и это может казаться странным, необычным, но не должно вызывать тревогу.