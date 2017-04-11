Детский вопросВоображаемые друзья у ребенка — это нормально?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
У детей часто появляются воображаемые друзья. Они с ними разговаривают, играют, ругают их или любят. У родителей такое поведение вызывает страхи и опасения. The Village поговорил с психологами и узнал, насколько это нормальное явление и значит ли оно, что ребенку не хватает реального общения.
Дарья Грошева
психолог
Почему появляются воображаемые друзья
В возрасте 2,5–5 лет у ребенка очень активно начинает развиваться интеллект. В современном мире он рано осваивает цифровое пространство и начинает мыслить творчески и креативно. Игра — естественное состояние дошкольника, в игре ребенок осваивает социальные роли, ищет себя в мире взрослых и заводит себе воображаемых друзей. Это может быть супергерой, животное и даже игрушка, наделенная человеческими способностями, или человек с необычным именем, который выполняет все действия близких взрослых ребенка. Это не повод для вмешательства.
Проблемы начинаются тогда, когда ребенок не рассказывает вам о своем друге: это может говорить о недоверии и страхе. Общение с этим персонажем может проходить по двум сценариям: либо ребенок будет погружаться в мир, в котором все дозволено, либо изображать родителя, который ведет себя так же, как и вы. Прежде чем бить тревогу, попробуйте обратить внимание на то, как организована игра.
Воображаемый друг может появиться от нехватки впечатлений. Ребенок полностью зависит от решения старших, и ему приходится изо дня в день терпеть один и тот же сценарий. Ребенку также может не хватать общения, но говорить об этом он еще не умеет. Дети разные: не каждый из них способен влиться в круг сверстников, и тогда им приходится придумывать собственную игру.
Ребенок также может вытеснять свои тайные желания. Возможно, ему требуется больше внимания и включенности в его мир, возможно, чего-то вы не знаете, о чем-то он молчит, а проблема есть. Выслушайте его, расспросите о том, как этот воображаемый друг его защищает, что он говорит, когда появляется, какая у него есть способность. Если вы услышите, что воображаемый друг грозится наказать обидчиков, то стоит обратиться к психологу: это может быть признаком скрытой агрессии.
Иногда воображаемый друг может появиться у подростка, и произойдет это после травматичного события — смерть близкого, переезд, развод родителей. Некоторое время этот воображаемый друг будет сопровождать ребенка и обладать какими-то чертами характера, которые нужны самому ребенку. Не стоит беспокоиться сразу, но полезно обратиться к психологу для того, чтобы прояснить, в чем нуждается ребенок.
Так что, вопреки иррациональным страхам, свойственным любому родителю, ребенок может проявлять фантазию и это может казаться странным, необычным, но не должно вызывать тревогу.
Александр Покрышкин
детский психолог
Как относиться к воображаемым друзьям детей
Мы привыкли думать, что воображаемый друг у ребенка — это серьезная проблема, где-то рядом с психическим расстройством. Однако количество детей, у которых есть или были воображаемые друзья, весьма велико. Это может быть человек, животное или фантастическое существо, которого ребенок может охотно описывать и с кем он как будто бы состоит в близких отношениях. Иногда этот «друг» начинает участвовать в реальной жизни семьи, часто можно услышать фразы типа: «Тише! Микки спит!» или даже «Это Сережа сломал, а не я!»
Кажется, что невидимый друг нужен тем, у кого мало друзей, и есть исследования, которые подтверждают эту связь для некоторых детей старше 10–12 лет. В ряде случаев такие друзья — это способ ребенка справляться с травматическим опытом. Однако для большинства ребят это просто игра, и само по себе ее наличие не является признаком проблемы. Наоборот, это свидетельствует о богатом воображении, которое так проявляется.
Поэтому основной совет родителям, которые с этим столкнулись, — не пытаться спорить и отговаривать, а проявлять уважение и такт. Постепенно эта игра сойдет на нет, а упреки лишь добавят напряжения в отношения с ребенком. Наблюдая за этой игрой, стараясь лучше понять того, с кем он дружит, мы лучше поймем и его самого.
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