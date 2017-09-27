Кроме регулярной ежедневной чистки зубов существует еще несколько золотых правил ухода за полостью рта и сохранения здоровья зубов. Прежде всего — правильное и рациональное питание, содержащее достаточное количество фруктов и овощей в рационе, жесткую пищу, требующую активного жевания (например, мясо), также рыбу и морепродукты, богатые фосфором и витамином Д. Что касается сладкого, то употребление сладкой пищи в детском возрасте не должно превышать одной-двух сладостей в день и только в основные приемы пищи (обед/ужин). Исключаются перекусы шоколадками, печеньем и булочками, пакетированными соками и творожными глазированными сырками, так как частички этих продуктов способны надолго задерживаться на эмали зубов, что способствуют формированию налета. Сладости следует заменять на сухофрукты и фрукты, сыр, кисломолочные напитки, йогурты без сахара, которые могут быть использованы для перекусов между основными приемами пищи. Еще одной рекомендацией являются регулярные визиты к детскому стоматологу для контрольных осмотров и профессиональной гигиены полости рта. Такие посещения врача позволят своевременно диагностировать появление кариеса у ребенка и предупредить разрушение зубов.