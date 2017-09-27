Детский вопросКак правильно ухаживать за молочными зубами?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Красивая и здоровая улыбка — это чаще труд, чем везение и хорошие гены. The Village узнал у стоматологов, что, кроме регулярных профилактических осмотров, нужно делать, чтобы детские зубы были здоровыми.
Галина Крылова
детский стоматолог клиники «Дентал Фэнтези», член Международной ассоциации детских стоматологов
Молочные зубы требуют ухода сразу после прорезывания. Не нужно ждать, когда их будет больше. Лучше, чтобы ребенок постепенно привыкал к манипуляциям в полости рта. Если этого не делать, проблемы с зубами начнутся с появления безобидного на первый взгляд налета — именно под ним медленно, но верно развивается кариес. Он быстро будет прогрессировать и инфицировать все больше зубов. Самые минимальные потери — это разрушенные зубы, которые влекут за собой уже более тяжелые осложнения: от острого воспаления до хронических заболеваний лор-органов и органов желудочно-кишечного тракта.
Младенцам нужно обязательно чистить зубы после еды, а также утром и вечером. Очень важно прочищать все поверхности зубов. Малышам гигиену удобнее проводить в положении лежа; желательно, чтобы над головой была какая-либо игрушка — так ребенок будет отвлекаться от непонятных манипуляций. В течение дня после каждого кормления важно попоить ребенка водой. Если говорить про ночные кормления, то к моменту прорезывания зубов их уже лучше отменить: физиологической потребности в питании ночью уже нет. Если по привычке малыш просыпается, предлагайте ему только воду. Также ночью полностью исключаем употребление сока, компота, сладкого чая, кисло-молочных продуктов — всего того, где есть кислота или из которых она может образоваться. Именно кислота является причиной разрушения зубов.
Ассортимент средств по уходу за детскими зубами разнообразен. Для младенцев есть силиконовые напальчники, специальные салфетки и крохотные зубные щетки. Для деток с плотно стоящими зубками необходимо использование зубной нити и ирригатора — так же, как и для взрослых. У каждого ребенка должен быть элементарный набор для гигиены полости рта: зубная щетка, паста и нить. После осмотра доктор может назначить дополнительный уход: различные пенки, ополаскиватели, реминерализирующие гели, муссы, противокариозные жевательные резинки и конфеты с ксилитом. Все продукты важно выбирать, следуя инструкции и возрастным рекомендациям.
Ирина Кобиясова
к. м. н., детский стоматолог высшей категории, ведущий специалист МДЦ «Евромед кидс»
Начинать чистить зубы в раннем возрасте следует по двум причинам. Первая — это формирование мотивации и привычки ухода за полостью рта, которая прививает стоматологическую культуру здоровых зубов. Вторая — профилактика раннего поражения зубов кариесом, что на сегодняшний день становится одной из актуальнейших задач стоматологии раннего возраста.
Начинать чистить зубы нужно с момента появления первого зуба, используя зубную щетку для самых маленьких с очень мягкой щетиной и зубную пасту для малышей до трех лет. Несоблюдение этих правил приводит к высокому риску поражения кариозным процессом молодых, недавно прорезавшихся зубов, а лечение в столь нежном возрасте зачастую очень проблематично: прежде всего из-за технических сложностей оказания стоматологической помощи детям до двух-трех лет.
Дополнительными средствами ухода за зубами малыша до трех лет могут быть гигиенические салфетки с ксилитом и силиконовый колпачок на палец для массажа десен в период прорезывания зубов. Наряду с мануальной зубной щеткой можно использовать электрическую — для мотивации к ежедневным гигиеническим процедурам и адаптации к стоматологическим визитам (где малыша учат держать рот открытым при чистке и лечении зубов). После шести лет можно использовать дополнительные средства гигиены — ополаскиватели, ирригаторы и зубные нити.
Самостоятельно ребенок может чистить зубы с семилетнего возраста. До этого возраста мануальных навыков и умений недостаточно, чтобы провести качественный гигиенический уход за полостью рта и хорошо очистить зубы. Поэтому дошкольникам в ежедневной чистке зубов помогают взрослые либо чистка проходит под контролем кого-то из членов семьи.
Кроме регулярной ежедневной чистки зубов существует еще несколько золотых правил ухода за полостью рта и сохранения здоровья зубов. Прежде всего — правильное и рациональное питание, содержащее достаточное количество фруктов и овощей в рационе, жесткую пищу, требующую активного жевания (например, мясо), также рыбу и морепродукты, богатые фосфором и витамином Д. Что касается сладкого, то употребление сладкой пищи в детском возрасте не должно превышать одной-двух сладостей в день и только в основные приемы пищи (обед/ужин). Исключаются перекусы шоколадками, печеньем и булочками, пакетированными соками и творожными глазированными сырками, так как частички этих продуктов способны надолго задерживаться на эмали зубов, что способствуют формированию налета. Сладости следует заменять на сухофрукты и фрукты, сыр, кисломолочные напитки, йогурты без сахара, которые могут быть использованы для перекусов между основными приемами пищи. Еще одной рекомендацией являются регулярные визиты к детскому стоматологу для контрольных осмотров и профессиональной гигиены полости рта. Такие посещения врача позволят своевременно диагностировать появление кариеса у ребенка и предупредить разрушение зубов.
ОБЛОЖКА: Панина Анастасия
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