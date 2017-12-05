— Вы часто пишете в своем блоге о перебоях с поставками импортных вакцин. Это касается только клиники, в которой вы работаете, или те же проблемы характерны для всех медцентров?

— Перебои с поставками вакцин — обычное дело. Не возьмусь судить, чем они вызваны, но они точно не являются следствием прямых ограничений поставок вакцин в Россию европейскими или американскими производителями. В последние четыре года эти перебои случаются особенно часто. Например, совсем пропала вакцина против ветряной оспы «Окавакс», другой вакцины от той же болезни, «Варилрикса», не было больше двух лет — год назад она появилась, полгода мы активно ей прививали, но вот уже пять месяцев ее снова нигде нет.

Две самые частые причины перебоев с вакцинами, которые нам озвучивают поставщики, — это «вакцина на перерегистрации» или «вся ушла на госзаказ». Например, препарат против клещевого энцефалита «ФСМЕ-Иммун Джуниор» сейчас, насколько мне известно, перерегистрируется — его нет уже второй год. А с регистрацией и поставками в РФ «Пентаксима» вроде бы все в порядке, но из-за глобального мирового дефицита инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) государственные поликлиники стали массово закупать «Пентаксим» для первых двух доз ИПВ. Так как частные медцентры обеспечиваются только после государственных, то в них «Пентаксим» пропал совсем.

— Правда ли, что некоторые импортные вакцины могут скоро вовсе уйти с российского рынка?

— Мне бы меньше всего хотелось распускать непроверенные слухи, но все указывает на то, что «Энджерикс В» (вакцина против гепатита В) и «Приорикс» (вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита) скоро перестанут поставляться в Россию совсем. Эту информацию в приватных переписках подтверждают одновременно несколько источников, не связанных друг с другом. Мне, например, прислали фото выдержек из информационных писем, где написано дословно: «Настоящим уведомляем вас, что поставки вакцины „Приорикс“ / „Энджерикс В“ в Россию не осуществляются, и возобновление не планируется». Кажется, это связано с какими-то бюрократическими препятствиями с российской стороны. Повторюсь, мне очень некомфортно от того, что я пересказываю слухи, но официальной информации не видел совсем. Никаких заявлений официальных лиц, информационных писем, новостных статей в федеральных СМИ — ничего, полная тишина.

— Что делать родителям в этой ситуации? Использовать ли российские вакцины или ждать? Какие вакцины выбрать, если нет и не предвидится импортных?

— Прежде всего нужно обсудить это со своим педиатром. Врач всегда в курсе текущего положения дел с вакцинами в целом и возможностей конкретной семьи в частности. Кому-то можно посоветовать вакцинный туризм — это временный выезд в страны, например, Евросоюза и вакцинация там в обычном или catch-up (догоняющем) графике. За рубежом можно вакцинировать ребенка не только препаратами, с которыми в России перебои, но и теми, которые вовсе не лицензированы в РФ и их лицензирование пока даже не планируется — например, вакциной против менингококка группы B Bexsero.

Разумеется, вакцинный туризм подходит не всем. Если прививаться планируется в России, то нужно помнить, что любая вакцина лучше ее полного отсутствия. Если у вас нет денег или возможности купить качественный импортный автомобиль, а ездить на работу нужно строго на личном авто — вы купите любую доступную вам машину, а не будете просто ждать. Да, она будет не такой быстрой, удобной или надежной, как импортный аналог, но выбора все равно нет. Примерно так же с вакцинами.

Я не могу утверждать, что российские вакцины хуже импортных по качеству иммунного ответа — сравнительных исследований не проводилось. Очень может быть, что специфический иммунитет они формируют достаточно хорошо. Но у меня, как у педиатра первичного звена, есть три довода за вакцинацию импортными препаратами:

они доставляют меньше боли детям за счет объединения в многокомпонентные препараты (меньше уколов в сумме делается ребенку);

они несколько легче переносятся детьми, чем российские аналоги, это очевидно;

их качество, скорее всего, выше российских аналогов — благодаря более строгим стандартам, применяемым в развитых странах к лекарствам вообще и к вакцинам в частности.

Не нужно забывать, что многие вакцины вовсе не имеют российских аналогов: против ветряной оспы, менингококка, гепатита А у детей в возрасте от одного до трех лет и так далее. У меня не раз были случаи, когда требовалась экстренная постконтактная вакцинация, а прививать было физически нечем. Например, ребенок с пороком сердца сидит дома, ему крайне нежелательно сейчас болеть, но старший брат заражается в школе и заболевает ветрянкой.