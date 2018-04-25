В столичных парках и зонах отдыха каждый год проводится специальная обработка, и она, конечно, значительно снижает риск быть укушенным клещом. Однако в 2017 году столичные эпидемиологи впервые обнаружили вирус клещевого энцефалита на территории Москвы — в лесопарке между Рублевским шоссе, Осенней и Крылатской улицами. Правда, Роспотребнадзор считает эпидемиологическую обстановку в мегаполисе спокойной. При этом ведомство каждый год публикует обновленные списки эндемичных регионов по клещевому энцефалиту — на конец января 2018 года прогноз по регионам выглядит так. В Московской области эндемичных районов два — Дмитровский и Талдомский. Но если ребенок едет на лето за границы Московской области, то лучше лишний раз свериться с таблицей.

Какие болезни переносят клещи?

Клещевой энцефалит — опасная вирусная инфекция. Ее инкубационный период составляет от семи до 14 дней (максимально — до 30 дней), после чего появляется лихорадка, резкая головная боль, рвота, боли в мышцах. Болезнь поражает нервную систему, вызывая менингит, энцефалит, миелит, вялые парезы и параличи. Летальность зависит от типа вируса и составляет от 1 до 25 %.

Клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, — также тяжелое инфекционное заболевание: поражается кожа, нервная система, сердце, опорно-двигательный аппарат. Инкубационный период — от двух до 32 дней. После у 60–80 % заболевших в месте присасывания клеща появляется красное пятно, вокруг которого образуется яркое кольцо (мигрирующая эритема). Кольцо увеличивается (может вырасти до 60 сантиметров в диаметре), а центральная его часть бледнеет. Параллельно может возникнуть кратковременная лихорадка, головная боль или слабость. Если заболевание не лечить, присоединяются неврологические симптомы (менингит, энцефалит, парезы нервов), поражение сердца, суставов. Летальные исходы редки, однако есть риск остаться инвалидом.

Есть ли прививки от этих заболеваний?

От боррелиоза прививок нет. От энцефалита есть две вакцины: «Клещ-Э-Вак» (с одного года жизни) и «Энцевир» (с трех лет). Если вы планируете выезжать в эндемичные районы, сейчас самое время вакцинироваться по ускоренной схеме: делаете первую прививку, вторую — через две недели, ревакцинацию — через год. После второй прививки уже можно выезжать в эндемичные районы. И для поддержания иммунитета дальше нужно прививаться раз в три года.

Если никуда не торопитесь, то можно привиться не по ускоренной, а по плановой схеме: первая прививка, вторая — через один-семь месяцев (предпочтительно через два) и ревакцинация через год.

Как обезопасить себя и ребенка от укусов клещей?

Есть несколько простых правил, соблюдая которые можно минимизировать риск укуса:

Обязательные требования к одежде: длинный рукав, брюки, а не шорты, штанины заправляйте в носки, на голове кепка или капюшон. Носите светлую одежду — так клеща проще заметить.

Обрабатывайте одежду репеллентами с ДЭТА или перметрином.

Если вы идете в парк или лес, то избегайте высокой травы и кустарников и держитесь тропинок.

Пока вы находитесь в лесу, часто осматривайте одежду. Так как личинки клещей очень мелкие и их можно не заметить, то после прогулки постирайте одежду в горячей воде (минимум 60 градусов).

Дома внимательно осмотрите ребенка: частое место укуса у детей— волосистая часть головы и за ушами.

Что нужно сделать немедленно, если вы обнаружили клеща?

Слюна клеща содержит анестетики, а также сосудорасширяющие и антикоагулирующие вещества. То есть вполне реально, что ребенок просто не заметит укуса — ему не больно, а кровотечения нет. Может пройти довольно много времени, пока родители обнаружат клеща. Как только вы его увидели, сразу удаляйте: чем дольше клещ остается на теле, тем выше шанс заразиться. Есть специальные инструменты — клещеверт, ручка-лассо, которые продаются в аптеке, но можно взять нитку или пинцет.

В интернете есть много обучающих видео. Вот основные правила:

— захватывайте клеща близко к хоботку, вытаскивайте его вращательными движениями;

— не давите на брюшко: если вы раздавите клеща, то содержимое попадет в ранку и риск заражения возрастет;

— не используйте масла, жирные кремы, закупоривающие дыхательные отверстия клеща, — так вы спровоцируете выброс возбудителей в ранку.

Какому врачу показать ребенка?

Важно попасть к педиатру в течение 72 часов после укуса: в эти сроки можно провести профилактику боррелиоза антибиотиком. Даже если вы не успели добраться до доктора в течение трех суток, то есть смысл в любом случае показаться врачу. Через две-три недели нужно сдать анализ на антитела класса М к боррелиозу. Если нет антител, врач назначит повторное исследование через три-четыре недели. Если антитела обнаружены, то надо начать курс антибиотика.

Что касается энцефалита, то, если ребенок привит, надо сдать анализ на антитела класса G. Если уровень больше 1:200, то ничего не делаем — все в порядке. Если низкий IgG или ребенок совсем не привит, потребуется динамическое наблюдение у педиатра.

Обязательно ли экстренное введение иммуноглобулина после укуса клеща?

В государственных больницах такую профилактику проводят в течение 96 часов после присасывания клеща. На самом деле есть ряд исследований, где доказано, что эффективность такой профилактики у детей составляет всего 20 %, и то при соблюдении следующих условий: введение иммуноглобулина в первые один-два дня после укуса и в высоком титре (в России есть иммуноглобулин только в низких титрах). При этом повторное введение иммуноглобулина повышает риск развития заболевания.

В Европе иммуноглобулин не применяется вовсе — ни для профилактики, ни для лечения (терапия в случае болезни только симптоматическая). Позиция ВОЗ по этому вопросу есть в этом документе. То есть, учитывая низкую эффективность российского иммуноглобулина, педиатры не могут рекомендовать такую профилактику после укуса клеща. Основную роль должны играть вакцинация и обычные меры безопасности.

Нужно ли нести клеща на анализ?

Клеща надо отправить на анализ в лабораторию для определения в нем возбудителя: врачей интересует энцефалит в первую очередь. Исследование клеща на боррелиоз — спорный анализ, который не дает четкого ответа. Например, в Европе 20–25 % клещей инфицировано боррелиозом, однако инфекция развивается только в 1–5 % укусов, при этом встречаются случаи заражения боррелиозом при отрицательном результате исследования клеща.