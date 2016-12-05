В России запустилось новое онлайн-издание для родителей — «Нет, это нормально». Об этом The Village рассказала его главный редактор Лена Аверьянова.

Создатели НЭН противопоставляют его «форумам и порталам для мам и пап, отторгающих саму идею здравого смысла, самоиронии, самокритики и любознательности». Они предлагают взглянуть на родительство с разных углов, чтобы убедиться, что «нет никакого единственно верного ответа на вопрос о том, как правильно, — и это нормально».

Мы все вечно переживаем и страдаем. Такова жизнь тех, у кого есть дети. А наш проект поможет снять тревожность и понять, что все ОК лена Аверьянова, главный редактор издания «Нет, это нормально»

«Название отражает родительские метания, которые рано или поздно накрывают всех. Типа „О, у всех дети в шапках, а мой нет. Это ужасно!“, или „Вон у Петровых сын в сад ходит, а наш никак не может, плачет и не хочет. Мы воспитали нытика“, или „Я хочу поскорее выйти на работу, а ребенку нанять няню. Я чудовищная мать“. Мы на все это отвечаем: „Нет, это нормально“. Это родительский опыт», — поясняет Аверьянова.

Все материалы на сайте представлены единой лентой без какого-либо рубрикатора. Например, на нем уже можно ознакомиться с курсом молодого отца и посмотреть фотографии «родителей-говнюков».

Ранее Аверьянова писала для изданий «Дети Mail.Ru», «Дочки-матери» и «Мама.Ру». Вместе с ней над сайтом работают SMM-редакторы и дизайнер. Авторы и иллюстраторы привлекаются на аутсорсе. Издателем проекта выступает креативный директор агентства «Пикчер» Игорь Петрушов. Эта же компания проинвестировала НЭН.

В ближайшее время редакция издания «Нет, это нормально» планирует выйти на посещаемость в 40 тысяч человек в сутки — «чем раньше, тем лучше». Проект будет монетизироваться за счет рекламы, преимущественно — нативной.