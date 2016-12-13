В Пушкинском музее в среду, 14 декабря, начнется детский фестиваль под названием «Новогодний арт-поход». Он продлится до конца декабря. Об этом The Village рассказали в пресс-службе музея.

Детям предложат квест — надо будет за один день найти по одному специально отобранному экспонату в каждом из пяти действующих зданий музея – в Главном здании, «Мусейоне», Галерее искусства стран Европы и АмерикиXIX–XX веков, Отделе личных коллекций и усадьбе князей Голицыных.

Акция рассчитана на детей до 16 лет. Карту будут выдавать на кассе при покупке билета. Сопровождающий ребенка взрослый должен будет купить билет за 300 рублей (при наличии льгот – 150 рублей).

Тот, кто найдет все пять предметов, получит специальный приз – годовой абонемент на посещение Пушкинского музея в 2017 году. Абонемент будет действовать только на ребенка. Взрослый для сопровождения ребенка с абонементом получит входной билет по сниженной стоимости – 150 рублей (при наличии льгот – бесплатно).

Кроме того, 18 декабря в Пушкинском музее в четвертый раз пройдет акция «Я покажу тебе музей». В этот день экскурсии для детей будут проводить студенты Клуба юных искусствоведов.