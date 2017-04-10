В «Театре.doc» откроются две смены театрального лагеря «Играем в театр» для детей от 7 до 13 лет по авторской программе актрисы Екатерины Строговой. Об этом The Village рассказали организаторы лагеря.

Первая смена пройдет с 12 по 23 июня, а вторая — с 14 по 25 августа. Программа предполагает пребывание детей с понедельника по пятницу с 08:45 до 18:30. В лагере детям будут давать завтрак, обед и ужин. В творческой программе —репетиции, актерское мастерство, работа с реквизитом, творческие мастер-классы.

Также дети будут каждый день гулять, проходить квесты, смотреть фильмы и проводить пикники в саду имени Баумана. Кроме того, программа лагеря предполагает экскурсии в театральный музей имени Бахрушина и экскурсии по историческим местам города.

Забронировать место в лагере можно по телефону +7 (916) 340–57–90. Стоимость одной смены лагеря составляет 25 тысяч рублей.