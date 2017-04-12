Эксперты Института образования Национального исследовательского университета Высшая школа экономики провели опрос, в ходе которого выяснилось, сколько российских школьников проводят летние каникулы дома. Об этом сообщает информагентство «Москва».

47 % российских школьников проводят

летние каникулы дома

«Наименее мобильными оказались дети, проживающие в селах и поселениях городского типа: 61 % таких детей проводили каникулы дома. Среди детей, проживающих в городах с населением до 100 тысяч человек, эта доля составила 45 %. В Москве дома отдыхали всего 22 % детей, а в городах с населением более одного миллиона человек — 35 %», — рассказали в ВШЭ.

36 % опрошенных заявили, что они проводят каникулы у родственников в других населенных пунктах, 26 % — путешествуют с родителями по России, 24 % — проводят время на даче. «Для москвичей и жителей городов-миллионников на первом месте стоит дача, для жителей малых городов и сельской местности — отдых дома», — добавили в университете.

Опрос проводился среди 3 887 родителей.