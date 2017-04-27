В июле 2017 года в Москве пройдет детский футбольный лагерь adidas camp by Future FC. Об этом The Village сообщили организаторы лагеря. Главный тренером выступит голландец Мартейн Леонард.

Для пяти лучших игроков adidas и детский футбольный клуб Future FC организуют просмотр в академиях ЦСКА и «Локомотива», еще часть занимающихся отправят сопровождать сборную России на матчах чемпионата мира 2018 года.

Лагерь пройдет в дневном формате с 9:00 до 18:00 в центре Москвы. Участниками акции могут стать мальчики и девочки любого уровня подготовки от пяти до 15 лет. Каждый день для них будут проходить две футбольные тренировки, а также занятия английским от English First, двухразовое питание, мастер-классы и задания от adidas.

Лагерь пройдет в две смены: с 3 по 15 июля для профессионалов и с 17 до 29 июля — для любителей и новичков.

Стоимость смены составляет 41 тысячу рублей. В цену путевки входят тренировки, занятия английским, комплект футбольной формы adidas, памятные сувениры и питание. Подробности можно узнать на сайте лагеря.