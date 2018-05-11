Лекции о пенисах и минете

«Когда мне было десять лет, мама и отчим решили, что пора заняться моим половым воспитанием. Всевозможные разговоры за столом на кухне о пенисах, минетах, кунилингусе и прочем, конечно, очень стесняли меня. Все это доносилось как выжимки из энциклопедии, без жизненных примеров — у меня было ощущение, что эту информацию мне навязывают. Особенно меня смущало то, что приходится обсуждать тему секса и с отчимом тоже. Он вообще нарушал мои личные границы: например, не считал зазорным войти в ванную, когда я моюсь, в то время как мой папа не заходил ко мне в душ лет с восьми. Меня это жутко бесило, но в итоге мне удалось отстоять свою территорию.

Оглядываясь назад, я понимаю, что при такой подкованности в терминологии мне забыли заложить правила морали, рассказать об интимности секса. Мне не разъяснили, как выбирать партнера, когда имеет смысл переходить к близости. Иногда мне кажется, что я довольно несерьезно относилась к границам своего тела. Я считала себя вольной иметь множество половых связей и гордилась правом провести ночь с кем хочу. Пару раз благодаря этой легкости была недалека от изнасилований. Избежать их мне помогла только сила характера: приходилось объяснять, что или меня неправильно поняли, или слишком много себе позволяют».

Комментарий психолога:

Разговор с ребенком о сексе, как в этом случае, никогда не будет иметь того эффекта, которого родителям хотелось бы достичь. Дети вообще пугаются серьезных разговоров, а когда они слышат медицинские термины, беседа буквально превращается в зачитывание энциклопедии. Занудная неудобная теория не воспринимается, вызывает отторжение и превращается в издевательство.

Конечно, в десять лет разговоры о минетах, пенисах и кунилингусе преждевременны. Важнее разговор об отношениях, который в этом конкретном случае так и не случился. Такие разговоры должны начинаться лет с трех и с какого-то элементарного умения сказать «нет», если тебя целуют или трогают. В том числе какие-то тети, чужие, посторонние — у нас любят приласкать чужих детей, погладить по головке, потрепать за щечку. Нужно учить ребенка, что на проявление таких несанкционированных телесных нежностей он имеет право сказать «нет» и уйти от телесного контакта.