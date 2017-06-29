Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила создать карту рекомендованных безопасных маршрутов для походов с детьми. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Должны быть типовые маршруты, которые могут быть рекомендованы для прохождения организованными группами детей», — сказала Яровая на совещании в администрации президента, посвященном детскому летнему отдыху.

Яровая также считает, что информация о таких маршрутах должна размещаться на сайтах правительств регионов. По ее словам, для родителей важно понимать, какие маршруты безопасны летом или зимой, на каких из них есть система оповещения. Такие карты позволят родителям, во-первых, оценить риск при отправке ребенка с группой, а во-вторых, самостоятельно выбрать маршрут для семейного похода.

При этом вице-спикер подчеркнула, что речь не идет об административном запрете всех маршрутов, кроме безопасных. «У нас нет задачи административно регулировать, у нас есть задача предложить маршруты, которые будут безопасными по первичным требованиям», — заявила она.