Министерство внутренних дел России предложило вице-премьеру Ольге Голодец, курирующей социальную сферу в правительстве, лишать родительских прав людей с серьезными расстройствами психики, представляющих потенциальную угрозу для своих детей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на близкие к ведомству источники.

В МВД считают, что существующая система работы с людьми, у которых имеются психические заболевания, «не срабатывает на упреждение» и не может обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, которые с ними живут. В частности, ведомство приводит статистику, согласно которой за первые пять месяцев 2017 года от случаев насилия со стороны родителей с расстройствами психики пострадали 10 малолетних детей. Восемь из них погибли.

Чтобы исправить ситуацию, в МВД предлагают обязать врачей информировать органы опеки и попечительства о том, что несовершеннолетние живут вместе с родителями, которые представляют опасность для окружающих. Сейчас они этого не делают, ссылаясь на врачебную тайну. Одновременно с этим планируется включить в перечень оснований для лишения родительских прав «социальную опасность лица вследствие его психического заболевания».

В пресс-службе Голодец существование соответствующего письма от МВД не подтвердили, но и не опровергли. Получить комментарии МВД агентству пока не удалось.