В мотошколе Мосгортранса открылась детская секция, в которой посетителей обучат основам вождения мотоцикла и правилам безопасной езды. Об этом The Village рассказали представители проекта.

Учеников познакомят с устройством мотоцикла, они пройдут теорию безопасного управления и практику на закрытой асфальтированной площадке. Курсы будут проводиться на новых мини-мотоциклах, предназначенных для детей.

«Запуск детской секции — это важный проект, призванный с малых лет приучить ребят к максимально безопасному вождению. Занятия будут проходить индивидуально, проводить их будет тренер с многолетним опытом работы», — рассказал заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

Пройти курс могут дети старше пяти лет, умеющие ездить на двухколесном велосипеде.