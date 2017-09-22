Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта здания детской школы искусств имени Михаила Глинки.

Проект предполагает создание подвесной стеклянной галереи для выставок. Фасад четырехэтажного здания украсят нотными символами.

Как сообщалось ранее, новое здание школы на 600 учащихся со зрительским и демонстрационным комплексами построят на улице Гурьянова. На втором этаже школы оборудуют музей с камерным залом на 42 места, а на третьем этаже появится концертный зал на 300 мест. Общая площадь объекта составит 3 490 квадратных метров.

Источник: информагентство «Москва»