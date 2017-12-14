В школьные предметы добавят курс о семейном счастье
Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что существующие гуманитарные дисциплины планируют дополнить «Уроками семейного счастья».
Выделение в школьной программе отдельного предмета для проведения курса семьеведения не предполагается.
«Это не будет дополнительной нагрузкой, не будет дополнительных уроков и Единого государственного экзамена», — пояснила Кузнецова.
12 декабря школьный курс «Уроки семейного счастья» одобрило Минобрнауки.
Ранее The Village рассказывал об учебнике по нравственности, который может появиться в российских школах.
Источник: агентство «Москва»
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