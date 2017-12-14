Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что существующие гуманитарные дисциплины планируют дополнить «Уроками семейного счастья».

Выделение в школьной программе отдельного предмета для проведения курса семьеведения не предполагается.

«Это не будет дополнительной нагрузкой, не будет дополнительных уроков и Единого государственного экзамена», — пояснила Кузнецова.

12 декабря школьный курс «Уроки семейного счастья» одобрило Минобрнауки.

Ранее The Village рассказывал об учебнике по нравственности, который может появиться в российских школах.

Источник: агентство «Москва»