Создатели образовательного проекта «Кружок — Тур» запускают курсы кодинга для детей 13–17 лет.

За 40 часов каждый студент спроектирует, нарисует, создаст и защитит свой проект на открытой презентации работ. Также студенты получат смарт-сертификаты, информация о них будет внесена в блокчейн.

Среди профильных проектов преподавателей — работы для Google, Look at Media, Strelka Institute, World Chess, Beat Film Festival, Yota Devices, Russian-British Cultural Association, Ценципер, новой Почты России, Парка Горького, Музея Москвы, группы ПИК и проекта Россия без нас.

Курс начнется 27 января и закончится 18 февраля. Длительность — 40 часов. Занятия будут проходить в пространстве DI Telegraph. Набор на первую учебную программу открыт на сайте.

Источник: «Кружок — Тур»