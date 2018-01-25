В российских соцсетях вновь появились сообщества для подростков суицидальной направленности. Это выяснили в Центре исследований легитимности и политического протеста, который ведет мониторинг соцсетей.

Теперь игра, в которой предлагается участвовать подросткам, называется не «Синий кит», а «Новый путь». Появились новые хештеги #тихийлес и #сованикогданеспит, использовав которые подросток ожидает сообщения от куратора. Кроме этого, использовались хештеги #L13 и #YG4 (которые уже были заблокированы во «ВКонтакте»).

Чтобы принять участие в новой волне опасной игры, нужно разместить на аватаре картинку с красной пентаграммой на черном фоне, опубликовать на стене хештеги, позвать в игру пятерых друзей, а затем ждать, когда куратор напишет и вышлет задания.

Исследователи нашли уже около 30 сообществ новой волны. «Даже если контент и блокируется соцсетью, то появляются новые теги. К тому же уже появились каналы в Telegram, а также чаты, где дети общаются по этой теме и все вместе ждут сообщений от кураторов», — рассказал руководитель центра Евгений Венедиктов.

Источник: «Известия»