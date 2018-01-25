В субботу, 27 января, в семейном парке Skazka откроют новую тематическую зону — парк ледникового периода.

На территории площадью 5 тысяч квадратных метров установят 35 механизированных экспонатов мамонтов и других доисторических животных.

Также в парке разместят тематические композиции «Пингвины», «Гигантский бобр» и «Охота на мамонта», представляющие среду обитания животных ледникового периода. Кроме того, здесь организуют выставку светящихся декоративных фигур из снега и льда.

Позднее в новой зоне появятся игровая площадка и лекторий, а в честь открытия в парке проведут мастер-классы по игре на барабанах, росписи камней и наскальной живописи.

Источник: представители парка Skazka