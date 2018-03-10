С 13 по 18 марта в сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы около 50 отечественных мультфильмов.

Киносеансы пройдут в рамках XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино. Профессиональные режиссеры и студенты профильных учебных заведений покажут свои работы, снятые в 2015–2017 годах.

Посмотреть работы отечественных аниматоров можно будет в девяти кинотеатрах сети «Москино»: «Березке», «Туле», «Сатурне», «Вымпеле», «Искре», «Молодежном», «Полете», «Салюте», «Спутнике». Всего пройдет 25 бесплатных киносеансов.

Всего предусмотрено три программы, рассчитанные на маленьких зрителей разного возраста — от ноля до 12 лет. Каждая разделена на два блока по шесть — девять коротких анимационных лент. Это мультфильмы о дружбе, мечтах, заботе, добре и зле и приключениях. Продолжительность каждого блока — около часа.

Чтобы попасть на показы,нужна предварительная регистрация. С расписанием кинопоказов можно ознакомится здесь.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы