Музей космонавтики объявил набор детей 9-10 лет в клуб «Космический отряд».

Курс рассчитан на один учебный год. Во время обучения детям расскажут, например, как развивалась астрофизика, как устроен космический скафандр и из каких веществ состоит Вселенная. Подробная программа занятий доступна по ссылке.

Занятия будут проходить в инженерном центре музея по четвергам: у младшей группы — с 18:00 до 19:30, а у старшей — с 19:00 до 20:30. Стоимость одной встречи составляет 200 рублей.

Записаться в кружок можно по телефону музея: +7 (499) 750-23-00 (доб. 1084).

Источник: сайт «Музея космонавтики»