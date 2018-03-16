«Университет детей» при Московском политехническом университете объявляет набор студентов 11–12 лет на направление «Динамика».

Занятия продлятся до 13 мая. В курс входят три лекции, два воркшопа и дискуссия о том, на пороге каких открытий стоит наука. Студенты, например, рассмотрят, как в будущем людей вылечат ящерицы и помогут ли водоросли выжить человечеству.

Стоимость абонемента составляет 4 тысячи рублей. Его можно купить на сайте университета.

«Университет детей» занял аудитории Высшей школы экономики, МИСиС и Московского Политеха. Проект призван привить детям интерес к науке, который может отсутствовать из-за переизбытка домашних заданий, заучивания и усталости. Расписание студенты составляют для себя сами. Занятия ведут ученые, преподаватели вузов и эксперты из разных научных областей.

Источник: «Политех»