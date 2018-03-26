Детская мастерская музея «Гараж» проведет для подростков весенний спецкурс, посвященный истории кинетического искусства и оптическому искусству.

По словам организаторов, спецкурс заинтересует не только любителей истории искусства и творчества, но и подростков, увлекающихся точными науками. Ученики изучат правила формообразования в дизайне, законы визуального восприятия и научатся создавать оптические иллюзии.

Курс продлится со 2 по 5 апреля и будет состоять из четырех занятий на разные темы. Запланированы также посещение выставки об оп-арте в Восточной Европе и Латинской Америке в 1950-1970-е, работа в мастерской с педагогами музея и лекция.

На занятиях участники создадут инсталляцию — оптико-кинетический макет фантастического города. Увидеть итог работы можно 8 апреля, во время проведения Семейного дня.

Поучаствовать в проекте приглашают 15 подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Стоимость курса составит 5 100 рублей. Абонемент продается здесь.

Источник: организатор мероприятия