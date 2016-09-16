В субботу стартует очередной цикл лекций для детей старше пяти лет. Главной темой цикла станет детство животных. Биологи, океанографы, орнитологи и другие специлисты будут рассказывать маленьким слушателям, как проходит детство зверей и какую роль в их жизни играет семья. Всего запланировано пять занятий. Можно купить абонемент на все или оплатить разовое посещение.

