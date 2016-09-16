Новый цикл лекций для детей в Московском зоопарке

Когда: с 17 сентября

Где: Московский зоопарк, ул. Б. Грузинская, 1

В субботу стартует очередной цикл лекций для детей старше пяти лет. Главной темой цикла станет детство животных. Биологи, океанографы, орнитологи и другие специлисты будут рассказывать маленьким слушателям, как проходит детство зверей и какую роль в их жизни играет семья. Всего запланировано пять занятий. Можно купить абонемент на все или оплатить разовое посещение. 

Семейная арт-терапия в ЦСИ «Гараж»

Когда: с 17 сентября

Где: ЦСИ «Гараж», ул. Крымский Вал, 9/32

С 17 сентября начинаются семейные занятия, которые будут проходить каждую субботу до 19 ноября в образовательном центре «Гаража». На занятиях родители и дети через творчество научатся лучше понимать друг друга. В программе — сменяющие друг друга виды творчества и развлечения: рисование, лепка, домашний театр, просмотр мультфильмов и диафильмов, чтение книг. 

День открытых дверей в центре «Алисиум»

Когда: 17 сентября 

Где: центр «Алисиум»,  Б. Гнездниковский пер., 3

В мультимедийном детском центре «Алисиум» в субботу пройдет день открытых дверей. Дети и взрослые смогут отправиться в путешествие на волшебном поезде, собственными руками создать мультфильм, сделать ангела в витражной технике, посмотреть кукольный спектакль и побывать на интерактивной экскурсии. Вход бесплатный, но по предварительной записи. 

Фестиваль «Многодетная страна»

Когда: 17 сентября

Где: парк им. Артема Боровика, ул. Братиславская 

17 сентября в парке имени Артема Боровика пройдет фестиваль «Многодетная страна». Гостей фестиваля ждут мастер-классы, квесты, анимационные программы и большой концерт. Нуждающиеся семьи получат на празднике полезные подарки. 

Дошкольная академия в Дарвиновском музее

Когда: 17 сентября

Где: Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57

Первое занятие по новой образовательной программе для дошкольников пройдет в эту субботу. Посетителей ждут специализированные циклы научных занятий, настоящая исследовательская деятельность, выставочные программы, путеводители, мастер-классы и праздники. Организаторы обещают разрушить стереотипы о том, что в музее ничего нельзя трогать.

Фестиваль «Детские люди» в саду «Эрмитаж»

Когда: 17–18 сентября

Где: сад «Эрмитаж», ул. Каретный Ряд, 3

На семейном фестивале будет много интересного для детей всех возрастов и их родителей. Запланированы образовательная, спортивная, творческая площадки, книжная и театральная программы, а также программа для самых маленьких. Не обойдется без традиционных мастер-классов, вкусной еды и маркета. 

Праздник осени на «Городской ферме»

Когда: 17–18 сентября

Где: «Городская ферма» на ВДНХ, пр-т Мира, 119

Уютный семейный праздник, который решили устроить на ферме по поводу наступления осени. Помимо общения с животными, можно будет поучаствовать в «Фермерской игре» и мастер-классах, морально подготовиться к зиме и узнать, почему листья меняют цвет и опадают. 

Праздник «День, когда пора играть»

Когда: 18 сентября

Где: парк Горького, ул. Крымский Вал, 9

В воскресенье в парке Горького пройдет масштабный семейный праздник, организованный каналом Nickelodeon. Чтобы не было соблазна остаться дома и смотреть мультфильмы, канал остановит вещание на время проведения праздника. Гостей ждет множество интересных зон и мастер-классов, а также встречи с любимыми мультипликационными персонажами. Вход на мероприятие бесплатный. 