8 событий, которые можно посетить с детьми 17 и 18 сентября
Когда: с 17 сентября
Где: Московский зоопарк, ул. Б. Грузинская, 1
В субботу стартует очередной цикл лекций для детей старше пяти лет. Главной темой цикла станет детство животных. Биологи, океанографы, орнитологи и другие специлисты будут рассказывать маленьким слушателям, как проходит детство зверей и какую роль в их жизни играет семья. Всего запланировано пять занятий. Можно купить абонемент на все или оплатить разовое посещение.
Когда: с 17 сентября
Где: ЦСИ «Гараж», ул. Крымский Вал, 9/32
С 17 сентября начинаются семейные занятия, которые будут проходить каждую субботу до 19 ноября в образовательном центре «Гаража». На занятиях родители и дети через творчество научатся лучше понимать друг друга. В программе — сменяющие друг друга виды творчества и развлечения: рисование, лепка, домашний театр, просмотр мультфильмов и диафильмов, чтение книг.
Когда: 17 сентября
Где: центр «Алисиум», Б. Гнездниковский пер., 3
В мультимедийном детском центре «Алисиум» в субботу пройдет день открытых дверей. Дети и взрослые смогут отправиться в путешествие на волшебном поезде, собственными руками создать мультфильм, сделать ангела в витражной технике, посмотреть кукольный спектакль и побывать на интерактивной экскурсии. Вход бесплатный, но по предварительной записи.
Когда: 17 сентября
Где: парк им. Артема Боровика, ул. Братиславская
17 сентября в парке имени Артема Боровика пройдет фестиваль «Многодетная страна». Гостей фестиваля ждут мастер-классы, квесты, анимационные программы и большой концерт. Нуждающиеся семьи получат на празднике полезные подарки.
Когда: 17 сентября
Где: Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57
Первое занятие по новой образовательной программе для дошкольников пройдет в эту субботу. Посетителей ждут специализированные циклы научных занятий, настоящая исследовательская деятельность, выставочные программы, путеводители, мастер-классы и праздники. Организаторы обещают разрушить стереотипы о том, что в музее ничего нельзя трогать.
Когда: 17–18 сентября
Где: сад «Эрмитаж», ул. Каретный Ряд, 3
На семейном фестивале будет много интересного для детей всех возрастов и их родителей. Запланированы образовательная, спортивная, творческая площадки, книжная и театральная программы, а также программа для самых маленьких. Не обойдется без традиционных мастер-классов, вкусной еды и маркета.
Когда: 17–18 сентября
Где: «Городская ферма» на ВДНХ, пр-т Мира, 119
Уютный семейный праздник, который решили устроить на ферме по поводу наступления осени. Помимо общения с животными, можно будет поучаствовать в «Фермерской игре» и мастер-классах, морально подготовиться к зиме и узнать, почему листья меняют цвет и опадают.
Когда: 18 сентября
Где: парк Горького, ул. Крымский Вал, 9
В воскресенье в парке Горького пройдет масштабный семейный праздник, организованный каналом Nickelodeon. Чтобы не было соблазна остаться дома и смотреть мультфильмы, канал остановит вещание на время проведения праздника. Гостей ждет множество интересных зон и мастер-классов, а также встречи с любимыми мультипликационными персонажами. Вход на мероприятие бесплатный.
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