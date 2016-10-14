В субботу в культурном центре «ЗИЛ» пройдет антикварно-винтажная ярмарка с лекциями, концертами и продуманной детской программой. Маленькие посетители, от пяти до 12 лет, смогут продать или обменять свои игрушки и поделки. Организаторы советуют заранее зарегистрироваться, чтобы за вами закрепили стол, а также просят объяснить ребенку, что сломанные и вышедшие из строя игрушки лучше не приносить. На ярмарке будет работать игровая площадка по образцу начала ХХ века, где детей ждут игрушки и игры того времени.

