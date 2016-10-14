События, которые можно посетить с детьми 15 и 16 октября
Когда: 15 октября
Где: культурный центр «ЗИЛ», ул. Восточная, 4/1
В субботу в культурном центре «ЗИЛ» пройдет антикварно-винтажная ярмарка с лекциями, концертами и продуманной детской программой. Маленькие посетители, от пяти до 12 лет, смогут продать или обменять свои игрушки и поделки. Организаторы советуют заранее зарегистрироваться, чтобы за вами закрепили стол, а также просят объяснить ребенку, что сломанные и вышедшие из строя игрушки лучше не приносить. На ярмарке будет работать игровая площадка по образцу начала ХХ века, где детей ждут игрушки и игры того времени.
Когда: 15–16 октября
Где: парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1
Все выходные в Доме детского творчества в парке «Сокольники» будет проходить праздник гоночных машинок «Музераж». Дети смогут построить огромные треки и позапускать по ним машинки, пообщаться и поменяться машинками из своих коллекций. Детский билет на мероприятие обойдется в тысячу рублей, но в подарок по нему ребенок получит машинку. За взрослый билет придется отдать 200 рублей.
Когда: с 12 октября
Где: Московский театр мюзикла, ул. Новозаводская, 27
На этой неделе состоялся премьерный показ мюзикла «Принцесса цирка». Авторы очередной версии оперетты Имре Кальмана объединили на одной сцене театральное и цирковое искусство. Спектакль подходит для зрителей старше 12 лет. Билеты стоят от 500 до 10 тысяч рублей.
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