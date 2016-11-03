6 событий, которые можно посетить с детьми с 4 по 6 ноября
Когда: 29 октября — 6 ноября
Где: Музей железнодорожного транспорта, ул. Кожевническая, 2
Игротека «Паровозия» приглашает в мир ярких поездов. Помимо огромной деревянной дороги и разнообразия ярких поездов и вагонов, детей ждут подвижные игры, конкурсы с призами, мини-дискотека, город конструкторов, настольные игры, мини-библиотека, а также мастер-классы, экскурсии и железнодорожный буфет. Детский билет в выходной день обойдется в 1 200 рублей.
Когда: 29 октября — 6 ноября
Где: Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57
Музей приглашает в гости в дни школьных каникул, чтобы не только взглянуть на основную экспозицию, но и поучаствовать в интерактивных и познавательных играх, мастер-классах и посмотреть шоу.
Когда: 1–6 ноября
Где: Музей пряника, Черниговский пер., 9/13, стр. 2
В Музее пряника стартовала семейная неделя. Гости смогут не только осмотреть экспозицию, но и поучаствовать в увлекательном мастер-классе по росписи имбирных пряников специальной глазурью. Результат работы разрешают унести домой и съесть.
Когда: 4 ноября
Где: Московский дворец пионеров, ул. Косыгина, 17
В пятницу тех, кто придет в Московский дворец пионеров, ждет много магии и настоящего волшебства. Запланированы выступления юных фокусников, программа от профессиональных иллюзионистов, а также необычное научное шоу. Вход на праздник — бесплатный.
Когда: 3–6 ноября
Где: ВДНХ, павильон 69, пр-т Мира, 119
На выставке каждый найдет для себя что-то интересное и откроет новое. Организаторы предусмотрели развлечения на любой вкус: электронные и компьютерные, спортивные и подвижные, развивающие и настольные игры, головоломки, конструкторы. Все, что есть на выставке, можно попробовать в деле.
Когда: 5–6 ноября
Где: Детский центр «Эврика-парк», ул. Дмитрия Ульянова, 42
В выходные на фестивале у каждого ребенка будет возможность почувствовать себя настоящим повелителем стихий: приручить огонь, узнать тайну электричества, научиться управлять водой и воздухом, поэкспериментировать с песком. Кроме того, детей ждут съемки в кино, игротека и соревнования. Детский входной билет обойдется в 300 рублей.
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