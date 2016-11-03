«Паровозия» в Музее железнодорожного транспорта

Когда: 29 октября — 6 ноября

Где: Музей железнодорожного транспорта, ул. Кожевническая, 2

Игротека «Паровозия» приглашает в мир ярких поездов. Помимо огромной деревянной дороги и разнообразия ярких поездов и вагонов, детей ждут подвижные игры, конкурсы с призами, мини-дискотека, город конструкторов, настольные игры, мини-библиотека, а также мастер-классы, экскурсии и железнодорожный буфет. Детский билет в выходной день обойдется в 1 200 рублей. 

Осенние каникулы в Дарвиновском музее

Когда: 29 октября — 6 ноября

Где: Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57

Музей приглашает в гости в дни школьных каникул, чтобы не только взглянуть на основную экспозицию, но и поучаствовать в интерактивных и познавательных играх, мастер-классах и посмотреть шоу.

Неделя семейных мастер-классов в Музее пряника

Когда: 1–6 ноября

Где: Музей пряника, Черниговский пер., 9/13, стр. 2

В Музее пряника стартовала семейная неделя. Гости смогут не только осмотреть экспозицию, но и поучаствовать в увлекательном мастер-классе по росписи имбирных пряников специальной глазурью. Результат работы разрешают унести домой и съесть. 

Фестиваль «Наука фокусов»

Когда: 4 ноября

Где: Московский дворец пионеров, ул. Косыгина, 17

В пятницу тех, кто придет в Московский дворец пионеров, ждет много магии и настоящего волшебства. Запланированы выступления юных фокусников, программа от профессиональных иллюзионистов, а также необычное научное шоу. Вход на праздник — бесплатный. 

Выставка «Спортлэнд — территория детства»

Когда: 3–6 ноября

Где: ВДНХ, павильон 69, пр-т Мира, 119

На выставке каждый найдет для себя что-то интересное и откроет новое. Организаторы предусмотрели развлечения на любой вкус: электронные и компьютерные, спортивные и подвижные, развивающие и настольные игры, головоломки, конструкторы. Все, что есть на выставке, можно попробовать в деле.

Научный фестиваль для детей «Четыре стихии»

Когда: 5–6 ноября

Где: Детский центр «Эврика-парк», ул. Дмитрия Ульянова, 42

В выходные на фестивале у каждого ребенка будет возможность почувствовать себя настоящим повелителем стихий: приручить огонь, узнать тайну электричества, научиться управлять водой и воздухом, поэкспериментировать с песком. Кроме того, детей ждут съемки в кино, игротека и соревнования. Детский входной билет обойдется в 300 рублей. 