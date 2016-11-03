На выставке каждый найдет для себя что-то интересное и откроет новое. Организаторы предусмотрели развлечения на любой вкус: электронные и компьютерные, спортивные и подвижные, развивающие и настольные игры, головоломки, конструкторы. Все, что есть на выставке, можно попробовать в деле.