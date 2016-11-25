5 событий, которые можно посетить с детьми 26 и 27 ноября
Когда: 24–26 ноября
Где: Французский институт в Москве, ул. Воронцово Поле, 16/1
Почувствовать приближение новогодних праздников и приступить к покупке подарков можно уже в эти выходные на традиционной рождественской ярмарке, которая уже работает во Французском институте. Посетители ярмарки смогут выиграть подарки от знаменитой Galeries Lafayette.
Когда: 26 ноября
Где: Государственный Дарвиновский музей, ул. Вавилова, 57
В честь Дня матери маленьких посетителей Дарвиновского музея и их родителей ждет много активных и настольных игр, занятий и творческих мастер-классов. Также в этот день пройдет фотовыставка, посвященная семье, на которой будут представлены сто лучших фотографий ежегодной премии детских и семейных фотографов BICFP 2016.
Когда: 26 ноября
Где: Государственный биологический музей, ул. Малая Грузинская, 15
В Государственном биологическом музее в субботу можно будет посмотреть на самых разных морских свинок. Среди участников выставки проведут конкурсы, некоторые из которых вызывают недоумение, например дефиле свинок в костюмах. Хороший повод наглядно показать ребенку, что мучить животных нехорошо.
Когда: 26–27 ноября
Где: парк «Сокольники», Песочная аллея, 30
В выходные в Доме детского творчества в «Сокольниках» пройдет интерактивная выставка конструкторов. Всего будет более 20 разнообразных видов, с которыми можно поиграть. Стоимость детского билета — 700 рублей. Организаторы просят родителей позаботиться о сменной обуви и удобной одежде для ребенка, потому что игра может затянуться на несколько часов.
Когда: 27 ноября
Где: Native Speakers Cafe, ул. Большая Дорогомиловская, 14/1
Отличная возможность весело провести выходной, освободить гардероб от детских вещей, из которых малыш уже вырос, и обзавестись чем-то новым. На мероприятии запланирована лекция профессионального семейного фотографа о том, как подготовить ребенка к фотосессии, и консультация стилиста. Стоимость билета на одного взрослого и одного ребенка — 950 рублей.
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