В выходные в Доме детского творчества в «Сокольниках» пройдет интерактивная выставка конструкторов. Всего будет более 20 разнообразных видов, с которыми можно поиграть. Стоимость детского билета — 700 рублей. Организаторы просят родителей позаботиться о сменной обуви и удобной одежде для ребенка, потому что игра может затянуться на несколько часов.