Организаторы разделили выставку на два дня. В субботу можно будет посмотреть на собак, а в воскресенье — на кошек. Приходить на мероприятие ради развлечения, наверное, не стоит, но если вы решили завести питомца и научить своего ребенка добру, то это подходящий случай. Не забудьте паспорт — полюбившегося зверя отдадут даром, но необходимо заключить договор.