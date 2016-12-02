Бесплатные детские бранчи, гастрономический фестиваль и выставки животных
Когда: 2–4 декабря
Где: парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1/1
Все выходные в выставочном центре «Сокольники» будет работать рождественский фестиваль для гурманов. Здесь понравится как взрослым, так и детям. Для маленьких посетителей предусмотрена специальная развлекательная программа: встреча и фотосессия с Дедом Морозом, детские кулинарные мастер-классы и конкурсы, дегустация шоколада, игровая площадка, творческие мастерские и новогодние представления. Приятный бонус: дети до 12 лет в сопровождении родителей проходят бесплатно. Взрослый билет обойдется в 450 рублей.
Когда: 3 декабря
Где: парк «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, 1/1
Еще одна выставка на территории парка «Сокольники», на которую можно заглянуть с детьми, называется «Усатые звезды». На ней можно будет посмотреть и даже подержать на руках (если разрешат хозяева) всевозможных декоративных домашних грызунов — морских свинок, хомячков, крыс.
Когда: 3 и 4 декабря
Где: ЦТИ «Фабрика», Переведеновский пер., 18
Организаторы разделили выставку на два дня. В субботу можно будет посмотреть на собак, а в воскресенье — на кошек. Приходить на мероприятие ради развлечения, наверное, не стоит, но если вы решили завести питомца и научить своего ребенка добру, то это подходящий случай. Не забудьте паспорт — полюбившегося зверя отдадут даром, но необходимо заключить договор.
Когда: 3–4 декабря
Где: КЦ «ЗИЛ», ул. Восточная, 4/1
Провести выходные с пользой для здоровья можно на фестивале OrganicFest. Здесь удастся попробовать различные практики от йоги до фейс-фитнеса (омолаживающей гимнастики для лица). Все программы рассчитаны на посетителей с детьми. Есть и специальная программа для детей с особенностями развития. На фестивале будут продаваться органические новогодние подарки и заработает аюрведический фуд-корт.
Когда: 3 декабря
Где: ресторан «Южане», пр-т Академика Сахарова, 10
По воскресеньям в «Южанах» действует специальное меню для маленьких посетителей, за которое большим посетителям не придется платить. После еды дети могут отправиться в детскую игровую зону, где работает аниматор, чтобы родители тоже насладились блюдами. Стоимость взрослого бранча, в который входит неограниченное количество порций, — 1 500 рублей с человека. Количество мест ограничено, поэтому о столике лучше позаботиться заранее.
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