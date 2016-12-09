Праздничная интерактивная программа «Моя первая елка» от Baby Sensory разработана специально для детей с рождения и до трех лет. В празднике малыши принимают участие вместе с родителями. Готовьтесь к танцам со снеговиками, к участию в рождественском оркестре, конфетному путешествию и встрече с Дедом Морозом. Если на ближайшую субботу уже есть планы, не расстраивайтесь: на праздничную программу можно попасть до 8 января. Цена за билет на одного взрослого и одного ребенка — 2 тысячи рублей.