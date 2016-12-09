Новогодние фестивали, мастер-классы и ярмарки, на которые можно сходить с детьми
Когда: 9–25 декабря
Где: ЦДХ, Крымский Вал, 10
Сегодня стартует ежегодная рождественская ярмарка подарков в ЦДХ на Крымском Валу. Сюда стоит отправиться, чтобы почувствовать приближение праздников и обзавестись подарками для близких. Детям будет интересно посмотреть на многочисленные игрушки ручной работы, елочные украшения и карнавальные костюмы.
Когда: 9–11 декабря
Где: КВЦ «Сокольники», 5-й Лучевой просек, 7/1
Сегодня открылась еще одна рождественская ярмарка, на которой можно будет не только присмотреть подарки, но и поучаствовать в различных мастер-классах (каждый из них оплачивается отдельно) по рукоделию, прикладному искусству и кулинарии, выиграть призы и встретиться с Дедом Морозом. Если купить билет заранее, он обойдется в 180 рублей, дети до 14 лет проходят на выставку бесплатно.
Когда: 10 декабря
Где: клуб «Парк детского периода», Мичуринский пр-т, 16
Праздничная интерактивная программа «Моя первая елка» от Baby Sensory разработана специально для детей с рождения и до трех лет. В празднике малыши принимают участие вместе с родителями. Готовьтесь к танцам со снеговиками, к участию в рождественском оркестре, конфетному путешествию и встрече с Дедом Морозом. Если на ближайшую субботу уже есть планы, не расстраивайтесь: на праздничную программу можно попасть до 8 января. Цена за билет на одного взрослого и одного ребенка — 2 тысячи рублей.
Когда: 10 декабря
Где: творческое пространство «Символ»,
Золоторожский Вал, 11/20
Попрактиковаться в разговорном английском и поучаствовать в театральной постановке можно будет в субботу в творческом пространстве «Символ». С ребятами будут заниматься выпускники Британской актерской школы. Участие в мастер-классе бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от семи до 16 лет, которые владеют английским языком на начальном уровне.
Когда: 10–11 декабря
Где: корабль «Брюсов», Крымская наб.,10
На фестивале будет много вариантов приятных новогодних подарков для себя и близких от резидентов корабля и приглашенных марок. Запланированы праздничные мастер-классы (например, по созданию саней и рождественских венков и открыток), развлечения и концерты. Вход свободный.
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