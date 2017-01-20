Новая образовательная программа, знакомство с игуаной и анимационный мастер-класс
Когда: с 15 января
Где: Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», пр-т Мира, 26/1
Отличный способ провести выходные для тех, кто соскучился по лету и жарким странам. В «Аптекарском огороде» идет фестиваль «Тропическая зима». На фестивале можно увидеть редкие тропические орхидеи всех размеров и форм, хищные растения и растения пустынь.
Детям же будет интересно пообщаться с главным героем фестиваля — огромной игуаной по имени Ириска. Если повезет, то получится посмотреть, как Ириску кормят и как она гуляет.
Когда: с 21 января
Где: ВДНХ, пр-т Мира, 119
В эти выходные на ВДНХ начнется новый сезон образовательных программ от Русского географического общества и Всемирного фонда дикой природы. Главной темой лекций и мастер-классов станет экология.
Программа стартует в субботу 21 января на территории семейного образовательного центра «Городская ферма». Посетителей ждут лекция о лошади Пржевальского и короткометражный документальный фильм об Оренбургском заповеднике.
Когда: 22 января
Где: выставочный зал «Солянка ВПА», ул. Солянка, 1/2, стр. 2
В галерее проходит выставка «Каждый вечер перед сном», посвященная мультипликатору Юрию Норштейну. В рамках выставки работает «Школа зимних сновидений», где в субботу состоится мастер-класс по бумажной перекладке — анимационной технике, в которой создавал свои мультфильмы Норштейн.
Спустя несколько дней на электронную почту участникам мастер-класса отправят готовый мультфильм. Билет для ребенка обойдется в 900 рублей, один взрослый может сопровождать его бесплатно.
Когда: 22 января
Где: кинотеатр «Пионер», Кутузовский пр-т, 21
Красивый, добрый и трогательный мультфильм ирландского режиссера Томма Мура понравится и детям, и взрослым. И особенно тем, кто неравнодушен к творчеству Хаяо Миядзаки, ведь именно под влиянием японского мультипликатора Мур и создавал свою «Песнь моря».
Перед показом кинокритик и поклонник современной анимации Антон Долин расскажет много интересного.
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