Отличный способ провести выходные для тех, кто соскучился по лету и жарким странам. В «Аптекарском огороде» идет фестиваль «Тропическая зима». На фестивале можно увидеть редкие тропические орхидеи всех размеров и форм, хищные растения и растения пустынь.

Детям же будет интересно пообщаться с главным героем фестиваля — огромной игуаной по имени Ириска. Если повезет, то получится посмотреть, как Ириску кормят и как она гуляет.