В субботу на Воробьевых горах пройдет веселое мероприятие под названием «Новаторские гонки». В них будут участвовать команды, которые соорудили своими руками необычные сани разных форм и размеров. Жюри оценит не только скорость, но и внешний вид саней, а также костюмы членов экипажа. Команда-победитель получит главный приз — 150 тысяч рублей. Подарки ждут и самых активных болельщиков.