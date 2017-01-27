Гонки на самодельных санях, писательские курсы и благотворительность на катке
Когда: 28 января
Где: Дворец пионеров на Воробьевых горах, ул. Косыгина, 17/1
В субботу на Воробьевых горах пройдет веселое мероприятие под названием «Новаторские гонки». В них будут участвовать команды, которые соорудили своими руками необычные сани разных форм и размеров. Жюри оценит не только скорость, но и внешний вид саней, а также костюмы членов экипажа. Команда-победитель получит главный приз — 150 тысяч рублей. Подарки ждут и самых активных болельщиков.
Когда: 28 января
Где: Дом И. С. Остроухова в Трубниках, Трубниковский пер., 17
«Сочиним сказку» — это не просто чтение книги с музыкальным оформлением, а действо, в котором дети принимают активное учатие и развивают сюжет вместе с ведущими. Во время мастер-класса дети успеют порисовать и познакомиться с музыкальными инструментами. Билет стоит 300 рублей.
Когда: 28 января
Где: каток на ВДНХ, пр-т Мира, 119
Хороший повод отправиться на главный каток страны — в субботу здесь пройдет благотворительный день. Средства, вырученные от продажи входных билетов, будут переданы в благотворительные фонды «Вера», «Я есть!» и фонд Константина Хабенского.
Когда: с 29 января
Где: КЦ «Пунктум», Малый Афанасьевский пер., 1/33
В воскресенье в ЦК «Пунктум» начинается курс для школьников 10–15 лет, неравнодушных к литературе и мечтающих о карьере писателя. На еженедельных занятиях дети узнают много нового по теории литературы и попробуют свои силы в разнообразных творческих упражнениях. Курс состоит из пяти занятий и обойдется родителям в 3 600 рублей.
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