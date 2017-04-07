Космическое путешествие, квест о кино и выступление конных акробатов
Возраст: 4+
Когда: 9 апреля с 12:00
Космическое путешествие в передвижном Московском планетарии
В пространстве установят купол с поверхностью в 360 градусов, на котором будут показывать фильмы о космосе. Всего будет пять сеансов для детей разных возрастов. Так, в 12:00 можно будет увидеть фильм «Экспедиция по Солнечной системе» для детей от четырех лет, в 13:00 — «Рассвет космической Эры» о путешествиях на Луну и космическом туризме для детей от шести лет, в 14:00 — фильм «Астронавт» для детей от шести лет, в 15:00 — «В космос и обратно» для детей от восьми лет, а в 16:00 — «Владение света» для детей от девяти лет.
Возраст: 5–10 лет
Когда: 9 апреля в 12:00, 13:00 и 14:00
Где: Воронцовский парк, 3
Квест в Воронцовском парке
Квест называется «Стоп! Снято». Он посвящен кино — во время квеста ребенок сможет попробовать себя в роли актера, режиссера, оператора, сценариста, художника или композитора. Также дети в игре смогут узнать о секретах и особенностях киносъемки. Никакой специальной подготовки при этом не требуется. Стоимость детского билета ― 1 000 рублей.
Возраст: 11+
Когда: 8 апреля в 18:00
Лекция «Что такое нанотехнологии?»
Лекция сформирует базовые знания о нанотехнологиях и технике. Здесь расскажут о мифах и предубеждениях в этой сфере. На лекции можно будет узнать о том, что нельзя увидеть в микроскоп, как мы используем нанотехнологии в повседневной жизни и как меняется с их помощью жизнь человека. Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.
Возраст: 0+
Когда: 8 и 9 апреля
«День яйца» на «Городской ферме»
Посетители смогут познакомится с техникой «Квиллинг», сделать настоящую игрушку из сена и смастерить желтого цыпленка из ниток, а также узнают о разных способах декорирования пасхальных яиц, сделают аппликации «Куриные лапки» и оригами «Птичий двор». Также здесь пройдет квест «В поисках весны» и мастер-класс по высадкам пшеницы и ячменя.
Возраст: 0+
Когда: 8 апреля с 15:00 до 18:00 и 9 апреля с 15:00 до 19:00
Где: РИО «Ленинский», РИО «Дмитровка», РИО «Севастопольский»
Арт-вечеринки «РИО рисует»
Дети смогут научиться рисовать вместе с профессиональными художниками. Рисовать будут кистью и красками. На этом же мастер-классе вместе с детьми смогут научиться рисовать и взрослые, которые не умеют рисовать. Посещение мастер-классов бесплатное.
Возраст: 4+
Когда: 8 апреля с 14:00 до 18:00, сеансы проходят каждые 30 минут
Исторический иммерсивный театр о жизни Москвы в Старом Английском дворе
На «исторической встрече» участников ждет знакомство с двумя персонажами из эпохи XII–XIII веков, которые расскажут о своей истории. Общаясь с героями, участники постараются ответить на вопросы, полученные в самом начале занятия, а затем обсудят свои ответы с «академическим ученым» — последним персонажем интермедии. Он не только проверит ответы участников, но и даст развернутое объяснение по каждому из вопросов. Билет стоит 800 рублей.
Возраст: 0+
Когда: 8 апреля в 12:00
Выступление конных акробатов на ВДНХ
На плацу перед Городским конным центром состоится показательное выступление акробатов на лошадях. На мероприятии также можно будет самим попробовать выполнить наиболее легкое упражнение под присмотром акробатов и оценить, сколько сил вкладывают в это спортсмены.
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