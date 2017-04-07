В пространстве установят купол с поверхностью в 360 градусов, на котором будут показывать фильмы о космосе. Всего будет пять сеансов для детей разных возрастов. Так, в 12:00 можно будет увидеть фильм «Экспедиция по Солнечной системе» для детей от четырех лет, в 13:00 — «Рассвет космической Эры» о путешествиях на Луну и космическом туризме для детей от шести лет, в 14:00 — фильм «Астронавт» для детей от шести лет, в 15:00 — «В космос и обратно» для детей от восьми лет, а в 16:00 — «Владение света» для детей от девяти лет.