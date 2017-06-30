Детское «Архстояние», джаз в Архангельском, мультфильм «Гадкий я — 3» и игра «Научный детектив»
Когда: 30 июня — 2 июля, 10:00 — 23:00
На целых три дня Никола-Ленивец превратится в огромную грибную поляну и исследовательскую лабораторию под открытым небом: на станциях от Политеха, Третьяковки, ГЦСИ, «Зеленой школы», «ЦЕХа», «Пионера» и других крутых команд дети и взрослые попробуют «жить как__» — как художники, дизайнеры, создатели, спортсмены, музыканты и даже... чудовища! Подробности и все важные события фестиваля — в нашем гиде.
Когда: 1 июля, 11:00 — 22:00
Где: Московская область, Ильинское шоссе, музей-усадьба «Архангельское»
На главном джазовом фестивале лета будет отдельная детская сцена. Там музыканты расскажут, как появился джаз, как менялись и усложнялись ритмы, как исполняют джаз в разных странах. Детей ждут интерактивные занятия, интересные мастер-классы и выступление финалистов детского музыкального конкурса фестиваля.
Когда: 1–2 июля, 11:00 — 21:00
На фестивале будет невероятно вкусная еда — хачапури, хинкали, сациви и многое другое, — интересные лекции о национальных традициях и обычаях, рассказы о путешествиях по Грузии, кулинарные мастер-классы и старые и современные фильмы грузинских режиссеров. Детей научат играть в грузинские народные игры: «Плоский камень», «Игру в лягушек», грузинские классы и другие.
Когда: с 29 июня
Где: в кинотеатре рядом с домом
В новой части любимой трилогии Грю находит своего брата-близнеца, и они вместе охотятся на мегазлодея Братта. Красочный мультфильм с динамичным сюжетом и смешными миньонами.
Когда: 1–2 июля
Дети будут расследовать самые настоящие преступления, выполняя задания из разных научных областей — им придется вспомнить физику, химию и биологию. Детей разобьют на три группы по 15 человек и выдадут коробку с уликами, а вести расследование им помогут ученые-сыщики. На деньги, полученные за раскрытие преступлений (в игровой валюте), дети смогут купить лабораторное и криминалистическое оборудование в магазине проекта.
Когда: 1 июля, в 12:00
Парад состоится на территории возле «Музея восстания машин». В программе мероприятия: выступление роботов-трансформеров, супергеройские конкурсы и заезды на машине Безумного Макса. Для участия в нем нужна обязательная регистрация. Для этого нужно прислать свою фотографию в костюме героя на почту msk@musbot.ru. Участников парада ждут призы, игры и бесплатное посещение музея.
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