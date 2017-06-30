На целых три дня Никола-Ленивец превратится в огромную грибную поляну и исследовательскую лабораторию под открытым небом: на станциях от Политеха, Третьяковки, ГЦСИ, «Зеленой школы», «ЦЕХа», «Пионера» и других крутых команд дети и взрослые попробуют «жить как__» — как художники, дизайнеры, создатели, спортсмены, музыканты и даже... чудовища! Подробности и все важные события фестиваля — в нашем гиде.