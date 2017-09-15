В субботу в Биологическом музее имени Тимирязева будет День динозавров — детей ждут увлекательные игры, квесты, мастер-классы и лекции, на которых они узнают много нового о любимых видах этих древних животных. Например, во время игры «Динокафе» маленькие ученые выяснят, кто из динозавров был травоядным, а кто хищником. В «Динометрии» дети сравнят свой рост и вес с данными древних ящеров, а в «Диномастерской» нарисуют и раскрасят своих собственных драконов.