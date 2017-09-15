Clever Garage Sale, фестиваль «Wow! How?» и «Диносафари» в Биологическом музее
Возраст: 0+
Когда: 16 сентября, 11:00–17:00
В субботу во дворике кафе «Андерсон» на Соколе издательство Clever устраивает грандиозную распродажу детских книг: «Тяни, толкай, крути, читай», «Любимые сказки с наклейками», «Веселые круги», «Волшебные трафареты» и другие любимые серии — всего около 50 тысяч книг. Там же будет работать лекторий для родителей. В программе — выступления психологов и педагогов: Димы Зицера, создателя питерской школы неформального образования «Апельсин», Юлии Алексеевой, основательницы сети развивающих клубов «Ясам», педагогов Ольги Узоровой и Марины Аромштам и авторов издательства. Для детей будет работать детская зона с мастер-классами и угощением.
Возраст: 0+
Когда: 16 сентября, 12:30–20:00
В «Кидзании» на празднике Play-Doh дети слепят огромного сфинкса и других выдуманных персонажей под присмотром художника Андрея Люблинского — этих героев можно будет увидеть 23 сентября на интерактивной детской выставке в ЦДХ. Кроме этого, на празднике будут мастер-классы для взрослых и детей, яркая фотозона, лотерея и подарки от организаторов.
Возраст: 3+
Когда: 16 сентября, 12:00–15:00
В субботу в Биологическом музее имени Тимирязева будет День динозавров — детей ждут увлекательные игры, квесты, мастер-классы и лекции, на которых они узнают много нового о любимых видах этих древних животных. Например, во время игры «Динокафе» маленькие ученые выяснят, кто из динозавров был травоядным, а кто хищником. В «Динометрии» дети сравнят свой рост и вес с данными древних ящеров, а в «Диномастерской» нарисуют и раскрасят своих собственных драконов.
Возраст: 0+
Когда: 16–17 сентября, 10:00–19:00
Где: Ленинский пр-т, 32а
В выходные в Российской академии наук проводят фестиваль науки для школьников «Wow! How?». Команда феста приготовила 40 научных занятий и экспериментов — их разместили на трех этажах РАН. В большом зале покажут шоу «Гипер эксперименты» — для этого представления создали уникальные экспонаты и реквизит: огромный 16-ствольный шаромет, выстреливающий 1 500 шариков для пинг-понга за минуту; самая большая воздушная базука диаметром более 2,5 метра; 20-метровый маятник с гирей, пролетающий в сантиметрах от головы демонстратора; ручная пушка, стреляющая молниями Теслы, и другие.
Возраст: 6+
Когда: 16 сентября, 19:00–20:30
В субботу в Центре Мейерхольда покажут «Глаз волка» — заключительный спектакль театрального фестиваля «Я не один», уникального благотворительного проекта для детей из приемных семей, детских домов и всех нас. Три недели дети репетировали с профессиональными режиссерами, слушали лекции и участвовали в мастер-классах, слушали лекции и занимались со специалистами по сценическому искусству. «Глаз волка» — это история об африканском мальчике и канадском голубом волке, об одиночестве, страхах, потере близких и такой необходимой поддержке, которая появляется в самой сложной ситуации.
Возраст: 3+
Когда: 17 сентября, 12:00–20:00
Где: ул. Таганская, 31/22
В воскресенье Scandinavia Club соберет самые интересные книги скандинавских авторов на большой книжной ярмарке: кроме любимых Туве Янссон и Свена Нурдквиста, там можно будет найти много новых хороших имен. В программе также лекции о детской и взрослой скандинавской литературе, розыгрыши призов от Scandinavia Club и Bookmate и буккроссинг, на котором можно обменять художественную литературу на учебную.
Возраст: 0+
Когда: 17 сентября, 13:00–17:00
Тема сентябрьского cемейного дня — «Музыка на костях». На специальной экскурсии посетителям расскажут, как в 40–60-х годах в СССР запрещенные пластинки записывали на самодельные пластинки из рентген-снимков. На мастер-классе дети узнают, как записывается винил, как обращаться с пластинками и пользоваться проигрывателем. А в детской мастерской можно будет оформить собственный музыкальный альбом.
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