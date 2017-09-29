«Игра воображения» в Музее АЗ

Возраст: 7–15 лет

Когда: 26 сентября — 5 ноября, 13:00–14:20

Где: 2-я Тверская-Ямская улица, 20–22, стр. 2

На экскурсии-квесте в Музее Анатолия Зверева детям расскажут, что такое эксперимент в искусстве, как отличить реальный предмет от его виртуального двойника и можно ли сделать портрет из игральной карты. Для прохождения квеста каждому посетителю выдается книжка — путеводитель с графическими заданиями и головоломками. Необходимо предварительно записаться на экскурсию по телефону: +7 (495) 730–55–26.

Курс «Где сидит фазан: детям об искусстве» от проекта «Содружество»

Возраст: 9–10 лет

Когда: с 30 сентября, по субботам, 13:30–15:00

Где: 2-й Гончарный пер., 3

Детский курс об искусстве стартует в эту субботу, состоит из семи занятий, на которых расскажут, что такое искусство и почему этим словом называются такие разные вещи, как танец и здание; чем музыка отличается от шума; как с помощью картинок рассказать историю и много других интересных вещей. Занятия будут идти по субботам с 13:30 до 15:00, записаться можно здесь.

«Бэби-среда. Лес» в Центре драматургии и режиссуры

Возраст: 0+

Когда: 30 сентября

Где: Ленинградский пр-т, 71г

В этом спектакле для детей и родителей нет четкого разграничения на зрителей и участников: из простых вещей типа бумаги, пшена и бусин рождается действие, а из посуды, коробок и деревяшек — музыкальное сопровождение, которое задает ритм всему представлению. Возрастных ограничений у спектакля нет, дети свободно перемещаются по всему пространству и изучают окружающий мир каждый своим способом: смотрят, трогают или пробуют на вкус.

Детская «Мафия» в лектории «Прямая речь»

Возраст: 13–15 лет

Когда: 30 сентября, 16:00–19:00

Где: Ермолаевский пер., 25

Популярная психологическая игра, которую придумали 30 лет назад, — не просто способ скоротать время или повеселиться. Она учит детей логически мыслить, отстаивать свою точку зрения, давать отпор и не поддаваться манипуляциям. В ходе игры дети осваивают актерское мастерство и риторику, развивают наблюдательность и интуицию: именно от этих качеств зависит, кто победит за столом — мафия или мирные жители. Билеты можно купить онлайн или в кассе лектория.

Спектакль «Дурацкий цЫрк» в ЦДХ

Возраст: 6+

Когда: 30 сентября, 19:00–20:00

Где: ул. Крымский Вал, 10

Команда «Высоких братьев» и клоун-театр «Микс» покажут настоящую театральную клоунаду на камерной площадке в ЦДХ. В программе — балансы на лестнице и моноцикле, жонглирование разными предметами, контактная клоунада и другие «смертельные» номера. Специальный гость мероприятия — российский актер театра и кино Михаил Горевой.

«Ловушка для кошек» в детском «Пионере»

Возраст: 10+

Когда: 1 октября, 11:30–13:00

Где: Кутузовский пр-т, 21

В воскресенье в детском лектории кинотеатра «Пионер» покажут культовый венгерский мультфильм «Ловушка для кошек», который вышел в 1980-х годах и даже был выдвинут на «Оскар». Историк анимации Павел Шведов расскажет о фильме, пародии и жанровом кино, а после просмотра детей ждет угощение от кафе «Пион» и мастер-класс, который проведет преподаватель центра современного танца «Цех».