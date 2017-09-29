Детский курс об искусстве стартует в эту субботу, состоит из семи занятий, на которых расскажут, что такое искусство и почему этим словом называются такие разные вещи, как танец и здание; чем музыка отличается от шума; как с помощью картинок рассказать историю и много других интересных вещей. Занятия будут идти по субботам с 13:30 до 15:00, записаться можно здесь.