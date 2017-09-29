«Игра воображения», детская «Мафия» и иммерсивный спектакль «Бэби-среда»
Возраст: 7–15 лет
Когда: 26 сентября — 5 ноября, 13:00–14:20
На экскурсии-квесте в Музее Анатолия Зверева детям расскажут, что такое эксперимент в искусстве, как отличить реальный предмет от его виртуального двойника и можно ли сделать портрет из игральной карты. Для прохождения квеста каждому посетителю выдается книжка — путеводитель с графическими заданиями и головоломками. Необходимо предварительно записаться на экскурсию по телефону: +7 (495) 730–55–26.
Возраст: 9–10 лет
Когда: с 30 сентября, по субботам, 13:30–15:00
Детский курс об искусстве стартует в эту субботу, состоит из семи занятий, на которых расскажут, что такое искусство и почему этим словом называются такие разные вещи, как танец и здание; чем музыка отличается от шума; как с помощью картинок рассказать историю и много других интересных вещей. Занятия будут идти по субботам с 13:30 до 15:00, записаться можно здесь.
Возраст: 0+
Когда: 30 сентября
В этом спектакле для детей и родителей нет четкого разграничения на зрителей и участников: из простых вещей типа бумаги, пшена и бусин рождается действие, а из посуды, коробок и деревяшек — музыкальное сопровождение, которое задает ритм всему представлению. Возрастных ограничений у спектакля нет, дети свободно перемещаются по всему пространству и изучают окружающий мир каждый своим способом: смотрят, трогают или пробуют на вкус.
Возраст: 13–15 лет
Когда: 30 сентября, 16:00–19:00
Популярная психологическая игра, которую придумали 30 лет назад, — не просто способ скоротать время или повеселиться. Она учит детей логически мыслить, отстаивать свою точку зрения, давать отпор и не поддаваться манипуляциям. В ходе игры дети осваивают актерское мастерство и риторику, развивают наблюдательность и интуицию: именно от этих качеств зависит, кто победит за столом — мафия или мирные жители. Билеты можно купить онлайн или в кассе лектория.
Возраст: 6+
Когда: 30 сентября, 19:00–20:00
Где: ул. Крымский Вал, 10
Команда «Высоких братьев» и клоун-театр «Микс» покажут настоящую театральную клоунаду на камерной площадке в ЦДХ. В программе — балансы на лестнице и моноцикле, жонглирование разными предметами, контактная клоунада и другие «смертельные» номера. Специальный гость мероприятия — российский актер театра и кино Михаил Горевой.
Возраст: 10+
Когда: 1 октября, 11:30–13:00
Где: Кутузовский пр-т, 21
В воскресенье в детском лектории кинотеатра «Пионер» покажут культовый венгерский мультфильм «Ловушка для кошек», который вышел в 1980-х годах и даже был выдвинут на «Оскар». Историк анимации Павел Шведов расскажет о фильме, пародии и жанровом кино, а после просмотра детей ждет угощение от кафе «Пион» и мастер-класс, который проведет преподаватель центра современного танца «Цех».
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