Театральные фестивали, «Мастерская Петсона и Финдуса» и лекция в зоопарке
Фестиваль камерных театров «Карабас»
Возраст: 2–10 лет
Когда: 23 марта — 1 апреля, 09:00–19:00
Где: смотрите на сайте
Шестой фестиваль независимых театров для детей, в рамках которого покажут любимые камерные спектакли «Мартин не плачет», «Город клоуна Пика» и «Кухонный детектив», стартует 23 марта и продлится до 1 апреля. Площадок у фестиваля несколько: РГДБ, «Домик Фанни Белл», творческий центр «Среда» и другие — места проведения указаны в афише. На премьерные показы билеты уже распроданы, но на многие хорошие спектакли еще можно попасть.
Мультфильм «Добытчица» в «Октябре»
Возраст: 12+
Когда: 23 марта, 19:30–21:00; 24 марта, 15:00–16:30
Где: ул. Новый Арбат, 24
В рамках фестиваля ирландской культуры, который сейчас проходит в Москве, в «Октябре» покажут мультфильм — номинант на «Оскар-2018» анимационной студии Cartoon Saloon, авторов «Песни моря» и «Тайны аббатства Келлс». «Добытчица» — это история про афганскую девочку, которой, чтобы содержать свою семью, приходится переодеться мальчиком.
Спектакль «Эльфийские сказки» в «Мамином садике»
Возраст: 3–8 лет
Когда: 24 марта, 11:00–11:50
Где: ул. Каретный Ряд, 3
В увлекательном представлении «Эльфийские сказки» организаторы объединили миниатюрный спектакль про эльфов, принцев и драконов и мастер-класс, на котором дети сделают свой сказочный лес: распишут деревья, воду и цветы и наполнят их разными звуками.
Фестиваль Франкофонии в «Иностранке»
Возраст: 10+
Когда: 24 марта, 12:00–20:00
Где: ул. Николоямская, 1
В субботу в «Иностранке» пройдет большой фестиваль для любителей французского языка. В программе фестиваля: образовательные лекции, театральные представления, открытые уроки французского, мастер-классы для взрослых и детей, выступления музыкантов, встречи с писателями, буккроссинг и многое другое.
Лекция «Язык движений» в Московском зоопарке
Возраст: 6–12 лет
Когда: 24 марта, 12:00–13:00 и 14:00–15:00
Где: ул. Большая Грузинская, 1
На лекции детям расскажут, почему виляют хвостом собака и кошка, как понять, что животное боится или радуется, и как животные с помощью движений и поз общаются друг с другом. Кроме интересных фактов (почему, например, олени бодают деревья рогами или как танцуют пчелы), детям дадут домашнее задание — составить «кошаче-человечий» словарь.
Спектакль «Слон Хортон» в театре «Практика»
Возраст: 4+
Когда: 24 марта, 12:00–13:00 и 14:00–15:00
Где: Большой Козихинский пер., 30
Добрый моноспектакль про африканского слона, который высиживал яйца в птичьем гнезде, — по мотивам книги «Сказки про Слона Хортона» американского поэта Доктора Сьюза, одного из популярных современных англоязычных писателей.
Бэби-спектакль «Кто живет в коробке?» в музее «Царицыно»
Возраст: 2–6 лет
Когда: 24 марта, 17:00–17:45
Где: ул. Дольская, 1
Трогательный во всех смыслах спектакль для самых маленьких от проекта «Кукуся», рассказывающий о приключениях главного героя Ботиночка, который ищет себе пару в коробочном городе.
Детский театральный фестиваль в «Этномире»
Возраст: 3+
Когда: 24 и 25 марта, 10:00–19:00
Где: Калужская область, Боровский р-н, дер. Петрово
В программе фестиваля: уличный и кукольный театр, театральные постановки и мастер-классы, которые проведут актеры и певцы. Среди участников — «Театр Петрушки», «Раёк» и театр пантомимы. Для детей организаторы приготовили мастер-классы по декору театральной маски и театру теней, а также тренинги по актерскому мастерству.
Фрагмент спектакля «Сказки роботов о настоящем человеке» в библиотеке имени Достоевского
Возраст: 6+
Когда: 25 марта, 18:00–18:50
В рамках фестиваля «Золотая маска» театр «Трикстер» покажет фрагмент спектакля, созданного по произведениям фантаста Станислава Лема. Действие спектакля происходит в вымышленной псевдосредневековой вселенной, в которой вместо людей — роботы.
«Мастерские Петсона и Финдуса» в «Цехе анимации»
Возраст: 4+
Когда: по воскресеньям с 25 марта, 11:00–17:00
Где:
Переведеновский пер., 18, стр. 3
В ближайшее воскресенье, 25 марта, в «Цехе анимации» заработают «Мастерские Петсона и Финдуса» от проекта «Большой фестиваль мультфильмов». Мастерских будет несколько: швейная, столярная, гончарная и мастерская садовода, где можно будет вырастить свой маленький садик. В перерывах между занятиями, которые будут идти каждое воскресенье до 15 апреля, — чаепитие и просмотр мультфильмов.
«Дикие предки» в Детском лектории «Пионера»
Возраст: 6+
Когда: 25 марта, 11:30–14:00
Где: Кутузовский пр-т, 21
Новая работа британца Ника Парка, автора «Уоллеса и Громита» и «Барашка Шона» — на этот раз о футболе. Комментировать мультфильм будет Сергей Меринов, режиссер и аниматор. А после показа детей ждет угощение от кафе «Пион» и танцевальный мастер-класс.
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