Шестой фестиваль независимых театров для детей, в рамках которого покажут любимые камерные спектакли «Мартин не плачет», «Город клоуна Пика» и «Кухонный детектив», стартует 23 марта и продлится до 1 апреля. Площадок у фестиваля несколько: РГДБ, «Домик Фанни Белл», творческий центр «Среда» и другие — места проведения указаны в афише. На премьерные показы билеты уже распроданы, но на многие хорошие спектакли еще можно попасть.