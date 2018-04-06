Спектакль по одноименным историям шведского писателя Свена Нурдквиста — о фермере Петсоне и котенке в полосатых штанах, который всегда попадает в неприятности. В этот раз детям расскажут о том, как котенок появился в доме фермера, почему его так назвали и что случилось потом. После спектакля будет мастер-класс, на котором дети сделают любимого героя.