«Белль и Себастьян», «Золотая маска», фестиваль комиксов и семейный день в «Гараже»
Мультфильм «Большой злой лис и другие сказки»
Возраст: 3+
Когда: с 5 апреля
Где: в ближайшем кинотеатре
На этой неделе в прокат выходит один из фильмов Большого фестиваля мультфильмов — увлекательная и немного наивная история про приключения деревенского лиса. «Большой злой лис» — вторая полнометражка Бенжамина Реннера, автора мультфильма «Эрнест и Селестина», о котором мы рассказывали в нашем обзоре.
Спектакль «История о том, как Финдус потерялся» в «Мамином садике»
Возраст: 3+
Когда: 7 апреля, 11:00–12:10
Где: ул. Каретный Ряд, 3
Спектакль по одноименным историям шведского писателя Свена Нурдквиста — о фермере Петсоне и котенке в полосатых штанах, который всегда попадает в неприятности. В этот раз детям расскажут о том, как котенок появился в доме фермера, почему его так назвали и что случилось потом. После спектакля будет мастер-класс, на котором дети сделают любимого героя.
Фильм «Белль и Себастьян» в кинотеатре «Пионер»
Возраст: 6+
Когда: с 5 апреля
Где: Кутузовский пр-т, 21
Еще одна премьера апреля — фильм режиссера Николя Ванье, в котором рассказывается о дружбе и приключениях мальчика и собаки. Действие фильма происходит в небольшом французском городке в горах на границе со Швейцарией, оккупированном немецкими войсками.
Детские спектакли «Золотой маски»
Возраст: 6+
Когда: 7 и 8 апреля, 14:00–15:00
Где: Театральный пр-д, 5, стр. 1 и пр-т Мира, 119, стр. 23
В рамках фестиваля «Золотая маска в городе» в Москве покажут два спектакля. В субботу — «Гадкого утенка» в ЦДМ на Лубянке в постановке питерского театра «Карамболь». В воскресенье — спектакль «Птицы» в «Москвариуме» на ВДНХ. Оба спектакля начинаются в 14:00, регистрация не нужна.
«Детский день» на фестивале комиксов KomMissia
Возраст: 12+
Когда: 8 апреля, 10:00–19:00
Где: Зубовский б-р, 2
В воскресенье в Музее Москвы пройдет Детский день Фестиваля рисованных историй «КомМиссия». В программе: творческие встречи с известными авторами комиксов, мастер-классы, лекции, косплей-шоу, маркет от хороших издательств и гараж-сейл, где можно будет продать свои игрушки или комиксы. Подробности — на странице фестиваля.
Семейный день в «Гараже»
Возраст: 5+
Когда: 8 апреля, 13:00–16:30
Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 32
В воскресенье в «Гараже» пройдет очередной семейный день. И хотя на многие события регистрация уже закрыта, можно попасть на лекцию «Искусство и научно-технический прогресс», где расскажут, как развитие технологий и освоение космоса изменили представления людей о будущем. Или в мастерскую «Город будущего», где дети попробуют создать свой футуристический город.
Детская программа к выставке «Невозможное неизбежно. Идеи, которые меняют мир» в Еврейском музее
Возраст: 7–12 лет
Когда: 8 апреля, 13:00–15:00
Где: ул. Образцова, 11, стр. 1а
В выходные в рамках выставки «Невозможное неизбежно» стартует цикл лекций для детей «Первые стартапы в истории Земли». На первом занятии, кроме экскурсии по выставке, детям расскажут, откуда берутся новаторские идеи и как решение невозможных задач в итоге может вырасти в бизнес-план и компанию.
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