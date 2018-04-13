В субботу команда Seasons отмечает день рождения журнала, которому в марте исполнилось 15 лет. Днем на празднике ждут семьи с детьми, а вечером будет отдельная программа для взрослых — со спектаклем, грузинским застольем, тортом и шампанским. Для детской части праздника команда приготовила большой семейный бранч (с круассанами и улитками с корицей, паштетом из перца и брынзы и омлет с неркой), корабельный и шляпный мастер-классы, фотозону от IKEA и спектакль «Ответственный ребенок» по стихам Веры Полозковой. Билеты стартуют от 3 тысяч рублей для двоих — в цену входит угощение, разные активности и большой подарок от Seasons и друзей проекта. Подробности и расписание — на сайте.