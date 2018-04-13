Мастер-класс «Ракетостроение», день рождения Seasons и новоселье «Белой вороны»
День открытых дверей в «Британке»
Возраст: 14+
Когда: 14 апреля, 11:00–15:00
Где: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, корп. 3
В субботу в «Британке» проведут День открытых дверей для школьников, где расскажут о девяти программах направления ArtsCool. Там есть и летние интенсивы вроде «Креативной керамики» или «Творческого рисунка», и долгосрочные курсы («Мода и стиль», «Креативный старт» и другие). У детей и родителей будет возможность познакомиться и пообщаться с кураторами курсов и узнать у них все, что интересно или непонятно. Регистрация на событие пока открыта.
День рождения журнала Seasons
Возраст: 0+
Когда: 14 апреля, 12:00–16:00
Где: ул. Большая Новодмитровская, 36, стр. 12
В субботу команда Seasons отмечает день рождения журнала, которому в марте исполнилось 15 лет. Днем на празднике ждут семьи с детьми, а вечером будет отдельная программа для взрослых — со спектаклем, грузинским застольем, тортом и шампанским. Для детской части праздника команда приготовила большой семейный бранч (с круассанами и улитками с корицей, паштетом из перца и брынзы и омлет с неркой), корабельный и шляпный мастер-классы, фотозону от IKEA и спектакль «Ответственный ребенок» по стихам Веры Полозковой. Билеты стартуют от 3 тысяч рублей для двоих — в цену входит угощение, разные активности и большой подарок от Seasons и друзей проекта. Подробности и расписание — на сайте.
Новоселье в издательстве «Белая ворона»
Возраст: 3+
Когда: 14 апреля, 12:00–19:00
Где: Большой Сергиевский пер., 20, кв. 4
В субботу редакция «Белой вороны» отмечает новоселье. Дети будут печь именинный пирог с Петсоном и Финдусом, устраивать огород на подоконнике и гадать на книгах. А еще организаторы каждый час будут устраивать розыгрыши призов: книжки с автографами авторов, билеты в «Мастерские Петсона и Финдуса» и на спектакль в «Домике Фанни Белл».
«Ракетостроение» в «Зеленой школе»
Возраст: 10+
Когда: 14 апреля, 13:00–14:00
Где: ул. Крымский Вал, 9, стр. 4
В субботу в «Зеленой школе» в парке Горького начнут строить ракету — каждому свою, простую и настоящую. На самом деле по выходным в «Зеленой школе» много разных активностей и мероприятий: в выходные стартует также кружок авиамоделирования, а в воскресенье покажут спектакль «Все подряд». Расписание всех занятий есть на сайте — можно выбрать то, что больше нравится.
Городской блошиный рынок в Музее Москвы
Возраст: 0+
Когда: 14 и 15 апреля, 10:00–19:00
Где: Зубовский б-р, 2
Очередной блошиный рынок посвящен истории ХХ века и выставке «Старая квартира», которая в воскресенье будет работать последний день. В воскресенье также заработает благотворительный маркет «День добрых дел», на котором можно будет купить посуду, сувениры или чай от разных фондов («Особая керамика», «Живой», «Рэй» и других). Для детей в воскресенье проведут мастер-класс по актерскому мастерству: он рассчитан на ребят 9–14 лет, а для участия нужно зарегистрироваться. Вход на все мероприятия и выставки 15 апреля бесплатный.
Сказка «Щелкунчик» в «Башмет-центре»
Возраст: 3+
Когда: 15 апреля, 12:00–13:00
В воскресенье фонд «Бельканто» покажет классический сюжет в необычном сопровождении — органной музыки и песочной анимации по мотивам сказки. Это не интерактивное представление, поэтому малышам до трех лет, скорее всего, будет непросто высидеть час концерта.
«Мастерские Петсона и Финдуса» в «Цехе анимации»
Возраст: 4+
Когда: 15 апреля, 11:00–17:00
Где: Переведеновский пер., 18, стр. 3
В «Цехе анимации» работают «Мастерские Петсона и Финдуса» проекта «Большой фестиваль мультфильмов». Мастерских несколько: швейная, столярная, гончарная и мастерская садовода, где можно будет вырастить свой маленький садик. В перерывах между занятиями — чаепитие и просмотр мультфильмов.
КомментарииПодписаться