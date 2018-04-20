Парад трамваев, весенний маркет Veter Magazine и детская «Библионочь»
«День Земли» в Дарвиновском музее
Возраст: 0+
Когда: 21 апреля, 10:30–16:00
Где: ул. Вавилова, 57
Если вы не идете на традиционный субботник в эти выходные, то в Дарвиновском музее будет большая интерактивная программа в честь Дня Земли — официального праздника, учрежденного ООН. Для детей приготовили разные мастер-классы («Волшебные картинки из песка», «Динозавры для чистюль», «Пушистая проволока» и еще несколько), игры и лекции о нашей планете и ее обитателях. На занятии «Кто оставил след?», например, можно будет узнать, как определить животное по отметинам на земле, снегу или деревьях, а в «Школе юного почвоведа» — изучать под микроскопом, как устроена почва и кто ее населяет.
Парад трамваев на бульварах
Возраст: 0+
Когда: 21 апреля, 12:00–15:00
Где: Чистопрудный бульвар
В субботу по московским бульварам — Чистопрудному, Яузскому, Покровскому — прокатятся старинные трамваи: на параде можно будет увидеть вагоны «Ф» 1908 года выпуска, «КМ» и «КП» 1930-х годов и многие другие, созданные в середине прошлого века и позднее. Вообще, парад трамваев называют одним из самых зрелищных весенних мероприятий: с музыкой, разными активностями и актерами в исторических костюмах.
Весенний маркет от Veter Magazine
Возраст: 0+
Когда: 21–22 апреля, 12:00–21:00
Где: Берсеневский пер., 2, стр. 1
На большом весеннем маркете, который пройдет в пространстве Fine Art Club Red Oсtober на «Красном Октябре», можно будет найти кучу интересных предметов для дома, натуральную косметику, классные украшения и еще много разных вещей: например, посуду Re Table и WE-A-VE, свечи Flame Moscow, украшения Cos Mos, декор для дома Afro Home — всего больше 100 продавцов. Для детей будет работать детский корнер, а для всех — небольшой, но классный фуд-корт со знакомыми лицами: «Даблби» и Homemade Lemonade, Bruschette Bread и Flora no Fauna.
Фестиваль увлекательной науки в «Хорошколе»
Возраст: 6 +
Когда: 21 апреля, 12:00–18:00
Где: ул. Народного Ополчения, 9а
«Хорошкола» проводит день открытых дверей. В программе: научные лекции, проектные мастерские, игротека от «Банды умников», лаборатории, испытания роботов и еще масса разных активностей. Вся программа есть на сайте, а для участия в фестивале нужно зарегистрироваться.
Детская программа фестиваля «Библионочь»
Возраст: 0+
Когда: 21 апреля, 14:00–23:59
У традиционной «Библионочи», которая в этом году пройдет уже в седьмой раз, тоже есть большая детская программа. Локаций и мероприятий очень много — здесь и книжные ярмарки, и лекции, и встречи с писателями, и просмотр фильмов и мультфильмов. В РГДБ покажут детские спектакли («Дюймовочка», «Сказки детского мира», «Маша и медведь» и «Волшебное зеркало»), в сквере библиотеки имени Тургенева будет большой костюмированный бал, в «Иностранке» устроят квест по книгохранилищу, а в «Гараже» расскажут о работе архива музея.
На все мероприятия нужна предварительная регистрация.
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