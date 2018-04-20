Если вы не идете на традиционный субботник в эти выходные, то в Дарвиновском музее будет большая интерактивная программа в честь Дня Земли — официального праздника, учрежденного ООН. Для детей приготовили разные мастер-классы («Волшебные картинки из песка», «Динозавры для чистюль», «Пушистая проволока» и еще несколько), игры и лекции о нашей планете и ее обитателях. На занятии «Кто оставил след?», например, можно будет узнать, как определить животное по отметинам на земле, снегу или деревьях, а в «Школе юного почвоведа» — изучать под микроскопом, как устроена почва и кто ее населяет.