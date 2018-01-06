Итоги года 2017Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village
Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока
В 2017 году редакции The Village открылись в Киеве, Минске, Алматы, Нижнем Новгороде, Сочи, Иркутске и Владивостоке. Все они рассказывают о людях, еде, культуре, стиле и жизни в своем родном городе. Мы выбрали самые популярные посты, которые интересно читать не только местным жителям.
«Я — алкоголик»
Как пройти путь от пятничного выпивания до социального дна, испытать отвращение к себе и после этого начать выбираться. Воодушевляющая история Евгения Стасиневича, который прошел курс реабилитации в центре для химически зависимых в Киеве.
The Village Україна
«Cекс, алкоголь, наркотики — сами по себе нейтральны»: Пастор-баптист, который бегает
Пастор баптистской церкви Тарас Тельковский родился в Минске, учился в семинарии в Лондоне, но вернулся в Беларусь, чтобы «вложиться в эту страну». Редакция The Village Беларусь поговорила со священником после того, как он пробежал 500 километров по Минску в честь 500-летия Библии.
The Village Беларусь
«Нас здесь никто не ждет»: Как живут оралманы в Казахстане
Истории этнических казахов-репатриантов, оралманов, которые возвращаются в Казахстан из других стран. Зачем люди возвращаются на родину, как получают гражданство и что о них думают казахстанцы.
The Village Казахстан
Как устроена работа дилера в казино
Анонимные откровения работника казино, которое расположено в Красной Поляне. Про типичных клиентов, крупные выигрыши и проигрыши, чаевые и рекомендации при устройстве на работу.
The Village Черное море
«Я живу на 10 тысяч рублей в месяц»
Работник ГАЗа Владимир на спор решил прожить пять месяцев на прожиточный минимум. О своем эксперименте он рассказывает в телеграм-канале «Минималочка». Об идее и своей нелегкой жизни Владимир рассказал The Village Нижний Новгород.
THE VILLAGE НИЖНИЙ НОВГОРОД
Нефотогеничные вопросы: Социальный инстаблогер Дмитрий Марков в Иркутске
Псковский фотограф снимает обычных людей и жизнь вокруг. В интервью Дмитрий рассказал о том, почему снимает только на телефон, не вступает в сетевые споры, зачем выкладывает в Сеть пьяных десантников и почему в России ему снимать интереснее, чем в Нью-Йорке.
The Village Иркутск
Как работает Владивостокский морской торговый порт
15 причалов порта протянулись на четыре километра. Как устроена работа порта, как на ней отражается экономика России и чем занимаются лоцманы, докер и старший тальман.
The Village Владивосток
Фотографии: обложка, 5 — the - village, 1 — Анна Мурзина, 2 — Евгений Ерчак, 3 — Асем Жилкибаева, 4 — Юля Мантай, 6 — Алексей Головщиков, 7 — Алексей Зайцев
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