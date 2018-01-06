Нефотогеничные вопросы: Социальный инстаблогер Дмитрий Марков в Иркутске

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Псковский фотограф снимает обычных людей и жизнь вокруг. В интервью Дмитрий рассказал о том, почему снимает только на телефон, не вступает в сетевые споры, зачем выкладывает в Сеть пьяных десантников и почему в России ему снимать интереснее, чем в Нью-Йорке.

The Village Иркутск