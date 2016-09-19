В Москве появится пять стеклянных кинотеатров, одним из них станет кинотеатр «Рига», проект реконструкции которого утвердили городские власти. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Ригу» превратят в культурный центр с четырьмя кинозалами, магазинами и пунктами общепита. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасад кинотеатра со стороны Алтуфьевского шоссе сделают полностью прозрачным.

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Также прозрачные фасады планируют сделать в кинотеатрах «Будапешт», «Ангара», «Киргизия» и «Таллин».

Площадь кинотеатра «Рига» после реконструкции увеличится, над ним надстроят второй этаж. «В подземной части появятся супермаркет и паркинг для автомобилей, а на верхнем этаже разместят четыре кинозала для показа отечественных и зарубежных фильмов», — рассказал Кузнецов. По центру здания расположится открытая площадка-атриум, крышу над которой сделают стеклянной.

Всего в культурные центры должны превратиться 39 ранее принадлежавших городу советских кинотеатров — в 2014 году их выставили на торги. Реконструкцией кинотеатров занимается ADG Group, которую возглавляет бывший директор парка Горького Ольга Захарова.