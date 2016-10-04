Столичный комитет по архитектуре и градостроительству утвердил проект реконструкции кинотеатра «София» на пересечении Сиреневого бульвара и улицы 9-я Парковая. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Общая площадь реконструируемого здания составит 57,5 тысячи квадратных метров. На минус втором этаже разместят паркинг на 286 машиномест с заездом с улицы 9-я Парковая, на минус первом — супермаркет и магазины. Отмечается, что главный вход расположат с угла здания — он получит полукруглый навес и остекление почти во всю высоту фасада, переходящее в витрины полностью прозрачного первого этажа.

«В обновленной „Софии“ будет четыре наземных этажа: на самом верху — кинокомплекс, на третьем этаже — выставочные пространства, киоски и фуд-корт. На первом и втором — магазины, киоски и кафе. Здание будут обслуживать две группы эскалаторов и лифтов», — отметили в Москомархитектуре, добавив, что внешне «София» будет похожа на другие проекты, реализуемые компанией ADG Group в программе реконструкции советских кинотеатров. Так, фасады всех строений будут иметь плавные очертания, а в качестве материала будут использоваться глазурованные керамические панели, алюминиевые кассеты и гранитные плиты. Также на фасадах разместят медиаэкраны и надпись с названием центра.

http://archsovet.msk.ru/

В конце ноября 2014 года компания ADG Group выиграла аукцион по продаже 39 московских кинотеатров, предложив стартовую цену в 9,57 миллиарда рублей. В состав лота вошли кинотеатры «Ангара», «Аврора», «Алмаз», «Ашхабад», «Баку», «Байконур», «Бирюсинка», «Будапешт», «Витязь», «Варшава», «Волга», «Волгоград», «Восход», «Высота», «Звездный», «Керчь», «Киргизия», «Комсомолец», «Ладога», «Марс», «Мечта», «Нева», «Орбита», «Орион», «Патриот», «Первомайский», «Прага», «Планета», «Рассвет», «Рига», «Родина», «Саяны», «Солнцево», «София», «Таллин», «Улан-Батор», «Экран», «Эльбрус» и «Янтарь». Все кинотеатры построены в период с 1938-го по 1988 год, большая часть из них в настоящее время не функционирует.